全部330円だとォォッ！？【3COINS】大人が狙いたい！「おしゃれネックレス」

なんだかコーデがパッとしない……。そんなときは、顔まわりが上品に華やぐネックレスを取り入れてみて。【3COINS（スリーコインズ）】から、まさかこの値段で購入できるとは思えない、高見えネックレスが続々登場。大人に似合う「おしゃれネックレス」を付ければ、いつものコーデもランクアップできるかも。

アクセサリーブランド並みにおしゃれなネックレス

【3COINS】「ツートーンメタルプチペン」\330（税込）

首まわりがキラキラ華やぐチェーンに、ころんとしたメタルパーツがアクセント。アクセサリーブランドに置いてあるものにも引けを取らない、おしゃれなデザインに惹かれるネックレスがこの値段とは驚き。服装を選ばず合わせやすそうなので、休日にもお仕事にも幅広いシーンに活躍しそうです。

ひと癖デザインで周りと差をつけて

【3COINS】「ボールクロスプチペン」\330（税込）

チェーンをクロスしたひと癖デザインが特徴のネックレス。派手すぎず地味すぎない絶妙な存在感で、カジュアルなデニムコーデにもフェミニンなワンピコーデにも合わせやすそう。スタイリッシュに決まるホワイトシルバーカラーの他、エレガントなムードをまとえるゴールドカラーも販売中。

高級感たっぷり！ 大人可愛いリボンネックレス

【3COINS】「キラキラリボンプチペン」\330（税込）

人気継続中のリボンモチーフ。「可愛くなりすぎない？」と躊躇しているミドル世代は、さりげなく取り入れられるネックレスから挑戦してみては。リボンモチーフにキュービックジルコニアを装飾した高級感のあるデザインが目を引くネックレスは、大人コーデとも相性が良さそうです。

こだわりのデザインでいつものコーデが垢抜ける

【3COINS】「ハートキープチペン」\330（税込）

キュービックジルコニアを装飾したハートと鍵を組み合わせた、凝ったデザインが魅力的。遊び心をプラスできるネックレスを投入すれば、いつものコーデもグッと垢抜けた印象に仕上がりそう。首元が寂しく感じるVネックカットソーやスキッパーシャツに、華やかさをプラスしたいときにも重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i