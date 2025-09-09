元自民党衆院議員・金子恵美氏（47）が9日に自身のYouTubeチャンネルを更新。石破茂首相が7日に首相官邸で会見し、退任を表明した件について言及した。

金子氏は「なぜこのタイミングだったのかというと、総裁選前倒しが行われるということが、過半数をいってしまうということで、追い込まれたってことなんですよね」と切り出す。

「前倒しで意思確認をするということで、記名式署名をさせることに決めましたけど、こんな踏み絵を踏ませてまで、という点が一つ。そしてもう一つは、最近“本気で解散総選挙に踏み切るんじゃないか”と言われていましたが、石破さんはかなり本気だったのだろうと感じました。とにかく総裁選をされるくらいなら解散する、といって阻止したかった。だから解散カードもちらつかせたのでしょう」

「記名式署名という手法で踏み絵を踏ませたり、解散カードを切る。ある種の脅しのようなことをしてでも、とにかく総裁選を阻止したかったのに、それができないことが分かってしまった」といい、「きわめてこれは国民の方を全く見てない証拠だと。最後までやっぱり自分本位だなと思いましたし、どこまでもプライドの高い人なのだとつくづく感じました」と苦言を呈していた。