¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¡È¾®¶Ì¡É¤Ë¡Ä²Á³Ê¤â¹âÆ¡¡ÌÔ½ë¤È¿åÉÔÂ¤¬±Æ¶Á
ÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¡×¤Ë¤¤¤Þ¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÔ½ë¤È¿åÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¡È¾®¶Ì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÁÏ¶È1979Ç¯¡¢Åìµþ¤Î²¼Ä®¤Ë¤¢¤ëÍÎ¿©Å¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Ë¤Î¤»¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Æù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÎ¿©¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Î²·Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê2³ä¤«¤é3³ä¹âÃÍ¤Ë¡£
»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢Å¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¡ÈÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¡É¤¬¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¡È¾®¶Ì²½¡É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Âç¤¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ô¾ì¤ËÂ¿¤¯½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¤Û¤É¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¡£
¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¾®¤µ¤¤Ê¬¡¢»Å¹þ¤ß¤Ë¤«¤«¤ë¡È¼ê´Ö¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¸ãºÊ¶¶Å¹¡¡ÌÚÁ¾Àµ¾ÏÎÁÍýÄ¹
¡ÖÈé¤à¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤À¤È1¥±¡¼¥¹15Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤à¤±¤ë¡£¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤À¤ÈÇÜ¶á¤¯¤«¤«¤ë¡£¤à¤¯ÎÌ¤¬¡ÊÁý¤¨¤Æ¡Ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
¿©Âî¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¡£ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¡Ä¡£
¥³¥â¥Ç¥£¥¤¥¤¥À¡¡SVÅý³çÉôÄ¹¡¡Âç±öÎ´°ì¤µ¤ó
¡ÖÎãÇ¯¤Ç¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¡£º£Ç¯¤Î¼çÎÏ¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¤³¤Î¥µ¥¤¥º¡£Èó¾ï¤Ë¾®¤Ö¤ê¤Ê´¶¤¸¤¬¤ï¤«¤ë¡×
¤ä¤Ï¤ê¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¡È¾®¶Ì²½¡É¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÎãÇ¯½Ð²ó¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ä¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÎãÇ¯¤Ï¡ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éº£Æü¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡£Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×
ÃÍÃÊ¤âÎãÇ¯¤Ï40±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢9Æü¤Ï1¶Ì54±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¼ïÉÄ²ñ¼Ò¤¬Àè·î¸øÉ½¤·¤¿ÌîºÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÌîºÚ1°Ì¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¡£Ì£¤ä¿©´¶¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Î¤Û¤«¡ÖÎÁÍý¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¤ä¡ÖÊÝÂ¸¤¬¤¤¯¤³¤È¡×¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¡È¾®¶Ì²½¡É¡£
Á´¹ñ¤Î°û¿©Å¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔÆâ¤ÎÌîºÚÇÀ±à¤Ç¤â¡¢»öÂÖ¤Ï¿¼¹ï¤Ë¡Ä¡£
¾®»³ÇÀ±à¡¡¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤À¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ð¤«¤ê¡×
Èª¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê°Ê¾å¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ð¤«¤ê¡£
¨¡¨¡¤³¤ìÁ´Éô¡©
¾®»³ÇÀ±à¡¡¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÊÕÁ´Éô¡£¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¡×
¨¡¨¡¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë2¤Ä¤Î¤ë¡£
¾®»³ÇÀ±à¡¡¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó
¡ÖÎãÇ¯¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾®¤µ¤¹¤®¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®»³ÇÀ±à¡¡¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó
¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¹¤È3¡Á4¸Ä¤ÇÂÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤È10¸Ä°Ê¾åÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¬³Ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾®¤µ¤á¤Ê¤Î¤ÇÁªÊÌ¤â»þ´Ö¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÇÜ¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
¤Ê¤¼¡¢º£Ç¯¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï¡È¾®¶Ì²½¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Á´¹ñ°ì¤Î»ºÃÏ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®ÇÀ²È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡£
°æß·ÇÀ±à¡¡ÂåÉ½¡¡°æß·¹§¹¨¤µ¤ó
¡Ö6·î¤¯¤é¤¤¤Ë²¹ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯±«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¡ËÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»Á´ÂÎ¤Ç¾®¤Ö¤ê·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ËÌ³¤Æ»¤ÎÊ£¿ô¤ÎÇÀ¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¡¢6·î¤È7·î¤Ë°Û¾ï¤ÊÌÔ½ë¤È±«ÉÔÂ¤¬Ä¾·â¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¾®¶Ì¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¼ý³Ï»þ´ü¤¬¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ºÃÏ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍèÇ¯½Õº¢¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¾®¶Ì·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£