ÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¡×¤Ë¤¤¤Þ¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÔ½ë¤È¿åÉÔÂ­¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¡È¾®¶Ì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡¡þ

ÁÏ¶È1979Ç¯¡¢Åìµþ¤Î²¼Ä®¤Ë¤¢¤ëÍÎ¿©Å¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Ë¤Î¤»¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Æù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î´Å¤ß¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Û¤«¤Ë¤â¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÎ¿©¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Î²·Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê2³ä¤«¤é3³ä¹âÃÍ¤Ë¡£

»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢Å¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤­¤Ê¡ÈÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¡É¤¬¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¡È¾®¶Ì²½¡É¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Âç¤­¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ô¾ì¤ËÂ¿¤¯½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¤Û¤É¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¡£

¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¾®¤µ¤¤Ê¬¡¢»Å¹þ¤ß¤Ë¤«¤«¤ë¡È¼ê´Ö¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¸ãºÊ¶¶Å¹¡¡ÌÚÁ¾Àµ¾ÏÎÁÍýÄ¹
¡ÖÈé¤à¤­¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤­¤¤¥µ¥¤¥º¤À¤È1¥±¡¼¥¹15Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤à¤±¤ë¡£¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤À¤ÈÇÜ¶á¤¯¤«¤«¤ë¡£¤à¤¯ÎÌ¤¬¡ÊÁý¤¨¤Æ¡Ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¡×

¡¡¡¡¡¡¡þ

¿©Âî¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¡£ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¡Ä¡£

¥³¥â¥Ç¥£¥¤¥¤¥À¡¡SVÅý³çÉôÄ¹¡¡Âç±öÎ´°ì¤µ¤ó
¡ÖÎãÇ¯¤Ç¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤­¤µ¡£º£Ç¯¤Î¼çÎÏ¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¤³¤Î¥µ¥¤¥º¡£Èó¾ï¤Ë¾®¤Ö¤ê¤Ê´¶¤¸¤¬¤ï¤«¤ë¡×

¤ä¤Ï¤ê¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¡È¾®¶Ì²½¡É¡£

¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÎãÇ¯½Ð²ó¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ä¡£

¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÎãÇ¯¤Ï¡ËÂç¤­¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éº£Æü¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡£Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×

ÃÍÃÊ¤âÎãÇ¯¤Ï40±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢9Æü¤Ï1¶Ì54±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¡¡¡¡¡þ

¼ïÉÄ²ñ¼Ò¤¬Àè·î¸øÉ½¤·¤¿ÌîºÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢¹¥¤­¤ÊÌîºÚ1°Ì¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¡£Ì£¤ä¿©´¶¤¬¹¥¤­¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Î¤Û¤«¡ÖÎÁÍý¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¤ä¡ÖÊÝÂ¸¤¬¤­¤¯¤³¤È¡×¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤À¤±¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤­¤¤¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¡È¾®¶Ì²½¡É¡£

Á´¹ñ¤Î°û¿©Å¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔÆâ¤ÎÌîºÚÇÀ±à¤Ç¤â¡¢»öÂÖ¤Ï¿¼¹ï¤Ë¡Ä¡£

¾®»³ÇÀ±à¡¡¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤À¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ð¤«¤ê¡×

Èª¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê°Ê¾å¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ð¤«¤ê¡£

¨¡¨¡¤³¤ìÁ´Éô¡©

¾®»³ÇÀ±à¡¡¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÊÕÁ´Éô¡£¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¡×

¨¡¨¡¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë2¤Ä¤Î¤ë¡£

¾®»³ÇÀ±à¡¡¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó
¡ÖÎãÇ¯¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¡×

¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾®¤µ¤¹¤®¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¾®»³ÇÀ±à¡¡¾®»³»°º´ÃË¤µ¤ó
¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¹¤È3¡Á4¸Ä¤ÇÂÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤È10¸Ä°Ê¾åÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¬³Ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾®¤µ¤á¤Ê¤Î¤ÇÁªÊÌ¤â»þ´Ö¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÇÜ¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡¡¡¡¡¡þ

¤Ê¤¼¡¢º£Ç¯¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï¡È¾®¶Ì²½¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Á´¹ñ°ì¤Î»ºÃÏ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®ÇÀ²È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡£

°æß·ÇÀ±à¡¡ÂåÉ½¡¡°æß·¹§¹¨¤µ¤ó
¡Ö6·î¤¯¤é¤¤¤Ë²¹ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯±«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¡ËÂç¤­¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»Á´ÂÎ¤Ç¾®¤Ö¤ê·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×

ËÌ³¤Æ»¤ÎÊ£¿ô¤ÎÇÀ¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¡¢6·î¤È7·î¤Ë°Û¾ï¤ÊÌÔ½ë¤È±«ÉÔÂ­¤¬Ä¾·â¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¾®¶Ì¤Ë¡£

¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤­¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¼ý³Ï»þ´ü¤¬¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ºÃÏ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍèÇ¯½Õº¢¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¾®¶Ì·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£