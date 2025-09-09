◇プロ野球セ・リーグ 巨人6ー4広島(9日、東京ドーム)

巨人は初回、打者一巡の猛攻で6点を挙げ最後までリードを守り抜き広島との3連戦の初戦を制しました。

初回、先発の戸郷翔征投手が1点の先制を許します。しかし、直後に1アウト1塁2塁のチャンスで岡本和真選手のタイムリーで同点に追いつくと、満塁にチャンスを広げた後に中山礼都選手にもタイムリーが飛び出し、一気に逆転します。なおも満塁とし、リチャード選手が広島先発・床田寛樹投手の137キロのツーシームをとらえて満塁弾とし、この回打者一巡の猛攻で6点を奪い広島を突き放しました。

しかし2回以降は広島先発の床田寛樹投手を前にヒット1本とチャンスを作れません。戸郷投手は2回に床田投手に2ランを浴び、5回には坂倉将吾選手にタイムリーヒットを許して2点差まで詰め寄られますが、リードを死守し5回4失点で降板します。6回以降は中継ぎ陣がスコアボードに0を並べ、初回に奪ったリードを最後まで守り抜きました。

味方打線の援護に恵まれた戸郷投手が今季6勝目を挙げ、巨人は勝率5割に復帰しました。