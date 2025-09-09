9月4日に82歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんの通夜・告別式が9日、都内でしめやかに営まれた。橋さんとともに“御三家”と呼ばれた舟木一夫（80）が別れを惜しんだ。

【映像】橋幸夫さん通夜の様子（動画）

ーー訃報を聞いた時にどう思いましたか

舟木「病状のことを伺っていたので心配はもちろんしていたんですけど、ちょっとステージの様子を動画で見た時に『大事にしてください』そういう感じがちょっとしたのを覚えています。82歳でしょ、今時早すぎるといえばそうも言えるんですけど、驚くとか悲しいとかそういう感じではなくて、自分の履歴書の中の1行が抜けたみたいな、そんな印象を受けた」

ーー1番の思い出は

舟木「あの個性あふれる歌、声ですよね。独特の声、歌をていねいに歌う。そういうことを自分に課していらっしゃった方」

ーー御三家でライバル関係は

舟木「みんな負けたくないんですよ、それは固有名詞ではなくて、誰にも負けたくない。自分が1番だと思ってやっているわけですから、それでいいわけですよね。そういう熱みたいなものは、今の時代とはちょっと違ったものが当時ありました」

ーー最後にどういう言葉をかけてきましたか

舟木「今ですか。何も言いたくないもん。そうですよ。僕は穏やかな顔も見たくないし、ご苦労様でしたも言いたくないし、だから何も言いませんでした」

（『ABEMA NEWS』より）