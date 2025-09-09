9mm Parabellum Bullet、 22周年バンド結成記念日に収録曲順が偶数のみを演奏する＜Live「E」＞を12年ぶりに開催
9mm Parabellum Bulletが、22回目のバンド結成記念日となる2026年3月17日に、＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞をCLUB CITTA’にて開催することを発表した。
本ライブは、これまでに発表した作品の中から収録曲順が偶数（Even）のみを演奏するコンセプトライブで、2014年2月8日に日本武道館で行われたバンド結成10周年記念ライブ以来12年ぶりに開催。
本日9月9日に2014年2月7日以来11年ぶりに開催された、収録曲順が奇数（Odd）のみを演奏した＜Live「O」＞と対になるライブだ。
なお10月25日、26日には＜9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025「新宿FACE、死角なし。」＞を新宿FACEにて開催。更に、＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞を11月15日 埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3を皮切りに、7公演を実施する。
■＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞
2026年3月17日(火) [神奈川] CLUB CITTA’
OPEN18:00 / START19:00
チケット
[9mm MOBILE会員先行]
＊抽選先行
受付期間：9/9(火)21:30-9/15(月祝)23:59
受付URL：https://9mm-m.com
[オフィシャル先行]
＊抽選先行
受付期間：9/20(土)12:00-9/28(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/9mm/
■ライブDVD『act IX』
2025年9月9日（火）発売
\6,000（税込）／数量限定販売／ライブ会場および通販サイトのみで販売
通販サイト：http://shop.sazanga.com
※9月10日（水）12:00から販売開始
◆収録内容
2024/3/17 at Billboard Live TOKYO
カオスの百年vol.20
Brand New Day
ハートに火をつけて
Vampiregirl
One More Time
Termination
Scenes
少年の声
ロンリーボーイ
モーニングベル
All We Need Is Summer Day
光の雨が降る夜に
Lady Rainy
眠り姫
君は桜
スタンドバイミー
キャンドルの灯を
The Revolutionary
白夜の日々
Talking Machine
Ｗｉｌｄｐｉｔｃｈ
Ｐｕｎｉｓｈｍｅｎｔ
2025/3/17 at KT Zepp Yokohama
『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』Extra〜カオスの百年vol.21〜
Baby, Please Burn Out
Grasshopper
One More Time
DEEP BLUE
Mr. Foolの末路
Ｂａｔｔｌｅ March
Domino Domino
Fuel On The Fire!!
Keyword
ガラスの街のアリス
新月になれば
幻の光
それは魔法
キャンドルの灯を
The World
朝影-The Future We Choose-
カタルシス
Brand New Day
Mr. Suicide
Talking Machine
生命のワルツ
叫び-The Freedom You Need-
◾️＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞
2025年
11月15日（土）[埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま VJ-3
11月16日（日）[埼玉] 熊谷HEAVEN’S ROCK VJ-1
11月24日（月・祝）[新潟] 新潟NEXS
11月29日（土）[神奈川] 横浜BAY HALL
12月7日（日）[山梨] 甲府CONVICTION
12月13日（土）[石川] 金沢EIGHT HALL
12月14日（日） [長野] 長野CLUB JUNK BOX
◾️ライブ情報
・＜9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025＞
2025年9月9日（火）東京・Zepp Shinjuku
OPEN18:00 / START19:00
・＜9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025 『新宿FACE、死角なし。』＞
10月25日（土）※9mm MOBILE会員限定公演
OPEN 16:15 / START 17:00
10月26日（日）
OPEN 15:15 / START 16:00
チケット料金 \6,500
チケット受付：https://eplus.jp/9mm-2025/
10月26日（日）公演のみ
オフィシャル先行：5月30日（金）21:00〜6月15日（日）23:59
・＜神室⾳楽祭2025＞
2025年9月6日（土）山形・グリーンバレー神室 特設会場
イベントオフィシャルX：https://x.com/kamuonfes
・＜New Acoustic Camp 2025＞
2025年9月13日（土）、14日（日）群馬・水上高原リゾート200
※”9mm Parabellum Bullet [Expand Session]”としての出演となり、ゲストミュージシャンをお迎えして特別編成での出演となります。
※出演日は後日発表。
イベントオフィシャルHP：https://www.newacousticcamp.com/
・＜アルカラ主催「ネコフェス2025」＞
2025年11月1日（土）兵庫・GLION ARENA KOBE
詳細：https://nekofes.net/
・＜LUNATIC FEST.2025＞
2025年11月8日（土）、9日（日）千葉・幕張メッセ
詳細：https://lunaticfest2025.com
