Mardelas、10周年ベストアルバム『Brand New Best 2025』詳細発表
Mardelasが10周年ベストアルバム『Brand New Best 2025』のジャケット写真とアルバム詳細を発表した。
ジャケットは、Mardelasのイメージカラーである紫のカラーリングに10周年を象徴するモチーフが散りばめられたもの。収録楽曲は、Mardelasの10年間の活動を象徴する楽曲を現メンバーでリ・レコーディング＋リミックスし、更にはアレンジも一新して、パワーアップした“ニュー・ヴァージョン”として収録。まさに“自らの軌跡を振り返りながらも未来に向けて歩む” というバンドの強い意志がこめられたアルバムとなっている。
そして、ベストアルバム『Brand New Best 2025』発売を記念したインストアイベント「トーク＆CDサイン会」も開催決定。CDサイン会ではベストアルバムに直筆サインを貰えるだけでなく、ツアーやアルバムに対するメンバーの意気込みや感想なども聞けるかもしれない貴重な機会になるだろう。
『Brand New Best 2025』
発売日：2025年10月8日（水）
レーベル：KING RECORDS / NEXUS
品番：KICS-4213〜4
定価：￥4,800（税抜価格￥4,364）
[Disc 1]:Daybreak [2025 RELOADED]Phantasia [2025 RELOADED]Eclipse [2025 RELOADED]千羽鶴 -Thousand Cranes- [2025 RELOADED]神風 [2025 RELOADED]蛇に牡丹 -snake & peony- [2025 RELOADED]Cheers!! [2025 RELOADED]Crossroads [2025 RELOADED]World vs Honor -仁義なき世界- [2025 RELOADED]Bullseye [2025 RELOADED]Deception [2025 RELOADED]Link [2025 RELOADED]
*All Tracks Re-Recorded
[Disc 2]:Apocalypse [2025 RELOADED]Cleopatra [2025 RELOADED]Coma [2025 RELOADED]Nostphilia [2025 RELOADED]Burn Out! [2025 RELOADED]Last Round Survivor [2025 RELOADED]G-Metal [2025 RELOADED]Force & Justice [2025 RELOADED]Patriot Anthem [2025 RELOADED]ICE-PICK [2025 RELOADED]
*01-04 Re-Recorded
*05-10 New Remix
【リリースイベント】
10月12日（日）14:30 タワーレコード池袋店
https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16490/
11月28日（金）18:30 Joshin 日本橋店 7F イベントホール
https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16491/
【特典情報】
Mardelas / 『Brand New Best 2025』のCDを下記の店舗にて、ご購入頂きましたお客様に先着にて、ステッカーシートをお渡し致します。
対象店舗：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16492/
リリース記念ツアー (ワンマン公演)＜Brand New Best Tour 2025＞
10/13 (月・祝) 東京 青山 RizM
11/16 (日) 博多 DRUM SON
11/29 (土) 大阪 RUIDO
11/30 (日) 名古屋 ell size
12/13 (土) 横浜 ReNY beta
[チケット発売中]
e+ https://eplus.jp/sf/word/0000070196
前売 \6,500- (税込) / 当日 \7,000- (税込)
◆Mardelas オフィシャルサイト