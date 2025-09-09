やりすぎ感なくイメチェン♡【40・50代】自然に若見え叶う！「ナチュラルウルフ」

今っぽい印象にイメチェンしたい大人女性には「ナチュラルウルフ」がおすすめです。レイヤーで軽やかな動きを演出しつつ、やりすぎ感なくナチュラルに仕上がるのがポイント。顔まわりに立体感が生まれることで、若々しい印象に導いてくれそうです。今回は40・50代にも似合うスタイルをピックアップ。ぜひ参考にしてみてください。

控えめなレイヤーが上品な雰囲気

肩↑の位置で外ハネさせたナチュラルウルフ。控えめにレイヤーを入れているため、カジュアルになりすぎず上品な印象です。スタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「結んでも良し、ワンカールでもお洒落」とコメント。スタイリングしやすく、忙しい大人女性にぴったりです。

ナチュラルな立体感と動きをプラス

こちらのナチュラルウルフは、首元の自然なくびれがおしゃれ。トップに程よいレイヤーを入れることで、動きと立体感が演出されています。短めに揃えたコンパクトなシルエットで小顔効果も狙えるかも。@kitadani_koujiroさんによると「やりすぎないスタイルなので、試しにチャレンジしたい方にオススメです」とのこと。

大人に似合うスッキリウルフ

自然なレイヤーでスッキリと軽やかに仕上げたナチュラルウルフ。清潔感があり、きれいめからカジュアルまで幅広くマッチ。スタイリストの@miiika241さんは、「透け感あるスモーキーなブラウンにレイヤーで柔らかく」とコメントしているように、透明感のあるカラーがより若々しい雰囲気に導いてくれそうです。

ふんわりレイヤーでこなれ感アップ

こちらは、@miiika241さんが「人気のロブウルフ」と紹介しているヘアスタイル。ストレートのラインが際立つシルエットに「ほどよいレイヤーをいれてふわっとやわらかく」仕上げられています。顔まわりの軽やかなレイヤーがこなれ感を演出してくれそう。

writer：Nakazono Sayuri