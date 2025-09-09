ＨＫＴ４８の元メンバーで女優の兒玉遥が９日までに自身のＳＮＳを更新。フランスでのオフショットを公開した。

兒玉はインスタグラムに「暇でフランスに来ています ちーちゃんとです 最近本当の姉妹と間違われます笑笑 ＠ｉｎｏｈａｎａｃｈｉｈｉｒｏ ちーちゃんが作っているお洋服を着てパリのマレ地区をお散歩＆お買い物しました〜 ＠ｃｅｎｃｉ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ このカーディガン肌触りが良くて本当に着心地良いです ちーちゃんが「カシミア配合で、軽くて、ちゃんと温かくて、品質の良いニット素材を超がんばった！！」と言っていたのがダイレクトに伝わりました 私はカジュアルにジャージに合わせてますが スカートや、デニム、ワンピの羽織りなど着回し抜群で重宝しそうです パリは建築がどこを見ても可愛いし、広い公園が沢山あるから開放感があって気持ち良くて、歩いてはチル、歩いてはチル…を永遠にできちゃう！９月頭、気候も最高で本当に来てよかった！！また投稿します♪」と投稿。写真ではカーディガンにジャージを合わせたコーデの自然体な姿をおさめたショットを複数枚披露した。

この投稿にファンからは「フランスで楽しんでくださいね はるっぴ可愛いよ」「まじ天使」「良い休暇を」「フランス良いな はるかちゃんとヨーロッパ巡りしたい、、」「ラフなスタイルも似合ってるねえ」などの声が寄せられている。