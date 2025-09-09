◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―４広島（９日・東京ドーム）

巨人が広島に逆転勝ちし３連勝。勝率を５割に戻した。先発の戸郷翔征投手が初回に１点を先制されたが、直後に打線が打者一巡の猛攻、リチャード内野手の満塁本塁打などで一挙６点を挙げて逆転した。戸郷は５回８安打４失点（自責３）、今季最多タイの８奪三振で今季の広島戦は初勝利となる６勝目を挙げた。９回に登板したマルティネス投手は４０セーブ目をマークした。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―初回７連打で６点

「本当に素晴らしい集中力で。久しぶりの大量得点だったのでね」

―リチャード満塁本塁打

「当たれば飛んでくんでね。それが当たりましたね」

―戸郷は５回４失点

「本人も満足はしてないと思いますけど、課題は明確ですし、次につなげてほしいなと思います」

―降板後にベンチで戸郷にどんな話を

「そこはちょっと教えられないです、すみません」

―東京ドームでの３連戦は今回が最後

「勝ち越しとかね、そんなのどうでもいいので。とにかく目先の１試合を勝つってことを目標に残り１６試合やりたいと思います」

―ライデル・マルティネスが４０セーブ目

「ものすごい数字だと思うし、あと１６試合ね、全部セーブつけてほしいですね」

―リチャードの成長ぶりは

「いや成長はしてないんじゃないですかね。けど打席もこちら側は与えてるし、その中で勉強中じゃないですかね」

―阪神の優勝決まって新たな目標へ

「もう優勝は優勝でぶっちぎられたのでね。強さは認めざるを得ないんだけど、また短期決戦とかできるチャンスをつかみにいかないといけないと思いますし、そこだけですよね」

―戸郷は今日の投球を次にどうつなげてほしい

「球種が少ない分ね、やっぱりもうちょっと精度を上げないといけないし、そういうところですよね」

―戸郷は立ち上がり慎重になっているのか

「メンタルの部分が大きいと思いますけどね。これだけやられたシーズンって初めてですし、そこを何とか乗り越えて欲しいなっていうのはありますよね。もう自分しかいないのでね。助けてくれる人はいないのでね。そこは自分で乗り越えて欲しいなと思いますね」