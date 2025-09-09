ファミリーマート（東京都港区）が、2025年にコミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」とコラボレーションした「ファミリーマート×スヌーピー『ファミマの特別コレクション』」を9月9日から実施しています。今回のコラボで登場した、スヌーピーをイメージした「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」と、「ルーシー」がパッケージにデザインされた「ルーシーのレモネード」の2品を、オトナンサー編集部のスタッフを実食してみました。

「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」は、白黒のビーグル犬であるスヌーピーのカラーをイメージしたクッキー＆クリームがサンドされた商品です。サクサク食感のクッキーが混ぜ込まれた、甘いクリームがたっぷりと入っています。クッキー＆クリームがかなり甘いため、スイーツ系のサンドイッチが好きな人におすすめの一品です。価格は398円（以下、税込み）。

「ルーシーのレモネード」は、レモネードに蜂蜜が入ったドリンクです。一口飲むと口いっぱいにレモンの酸っぱさが広がります。酸味をかなり感じますが、ふんわりと蜂蜜の甘さも後から感じられるため、とても飲みやすい味わいとなっています。甘酸っぱさがクセになるドリンクで、まだまだ暑いこの季節にぴったりな商品です。価格は198円。

その他、スヌーピーの好物の一つであるドーナツをモチーフにした「スヌーピー チョコケーキドーナツ」（168円）、同コミックに登場する「チャーリー・ブラウン」のジグザグとしたしま模様の洋服をイメージした「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」（178円）、オリジナルデザインのマグが付いた「スヌーピーマグ＆白桃ゼリー」（930円）も発売中です。

「PEANUTS」は、1950年にアメリカの新聞で連載を開始。同コラボでは、「PEANUTS」で描かれた1950年代から2000年代までのスヌーピーのイラストを使用したオリジナルイラストも魅力の一つになっています。「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」では、80年代と90年代のスヌーピーがパッケージにデザイン。「ルーシーのレモネード」は90年代のイラストを使用していて、懐かしさも感じられるデザインになっています。

また、対象商品を2点購入ごとに、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施。9月16日午前10時からの第1弾では、表面に各年代のアートを使用し、裏面には各年代の名言が描かれている「A4クリアファイル」（全6種）が、同月23日午前10時からの第2弾では、コミック誕生から50年間の各年代のアートを使用した「台紙付きダイカットステッカー」（全5種）がもらえます。