お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が9日放送のTBS系「バナナサンド」（後8・00）に出演。祖母が似ていた大物俳優を明かした。

信子は恒例の「ハモリ我慢ゲーム」企画に出演。同企画は子供の頃の気持ちに戻って全力で遊ぼうというコンセプトで、出演者たちは幼少期に着ていた格好を完全再現して登場。

バナナマン・設楽統から「もうすぐですね、敬老の日が近いんです。オンエアで。なのでおじいちゃん、おばあちゃんにまつわるエピソードがあれば。何か思い出ありますか?」と聞かれた。

これに信子が「うち、おばあちゃんが、あのー…こうやりながら問題解決するさ、何か…何だっけ?」と名前が出てこなかった。このジェスチャーを見た設楽は「古畑だろ」と答えた。

信子は「そうです。そうそうそう」とし「古畑任三郎の田村正和に…っていうか田村正和に…」と答えていると、バナナマン・日村勇紀が「ずっと呼び捨てにしてんな!」と注意。サンドウィッチマン・富澤たけしも「“さん”をつけろ」と指摘した。

スタジオが笑いに包まれる中、信子は「田村正和さんにそっくりなんですよ。おばあちゃんが」と明かした。これには「おばあちゃんが?」「おじいちゃんじゃなくて?」と出演者たちは大笑い。あまりにも似ていたようで「だからうちが、その古畑任三郎見て“え、おばあちゃん出てるじゃん”って言ったら、おばあちゃんが“そうだよ”って言って。だから、おばあちゃんがずっと事件解決してるんだと思って」と振り返った。