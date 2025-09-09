◇セ・リーグ 巨人6―4広島（2025年9月9日 東京D）

巨人のリチャード内野手（26）が9日の広島戦（東京D）で今季2本目となる満塁アーチ。プロ8年目にして自身初となる2桁本塁打に王手をかけ、試合後のお立ち台ではスタンドを笑いと興奮に巻き込んだ。

「7番・一塁」に入って19試合連続で先発出場。2―1で迎えた初回1死満塁で入った第1打席で相手先発左腕・床田から左翼スタンドへ叩き込んだ。

リチャードの本塁打は8月24日のDeNA戦（東京D）で左中間スタンド後方にある「太田胃散」の看板を直撃する飛距離146メートルの特大8号ソロを放って賞金100万円をゲットし、シーズン自己最多本塁打を更新して以来13試合ぶり。満塁弾は8月19日のヤクルト戦（神宮）で放った5号以来、今季2本目となった。

試合後、いの一番にお立ち台へ呼ばれたリチャードはいきなり初回満塁で回ってきた打席に「みんながつないでくれたので。うわぁ〜！って思いながら。でも絶対打つ！と思って強い気持ちで入りました」と話し、スタンドはこの時点ですでに笑顔。

さらにバットの先ながらスタンドに放り込んだパワーについて聞かれると「今日はちょっと重いバットを使ってたんで、それで飛んだのかなぁと思います」と謙そんの言葉を続けた。

そして、入った瞬間の気持ちを聞かれると「うぉ〜っ！って感じです」とコメント。スタンドはどっと沸き、リチャード節に大爆笑だった。

「1試合1試合、絶対に勝つ！っていう気持ちで挑んでます」というリチャード。クライマックスシリーズ（CS）進出に向けて「まだまだ熱い試合をするので球場に足を運んでもらって、熱い声援をよろしくお願します！」とスタンドに熱く呼びかけると、さらに2位死守に向け「絶対いくぞおっ！！！」とドスのきいた声で決めてさらに盛り上げていた。