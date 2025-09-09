´äÄÍÀ½²Û¡¢¿·»ÜÀß¡Ö¤ªÊÆ¤È¤Ê¤«¤è¤·¥Ñ¡¼¥¯¡×³«¶È¡¡ ¹©¾ìÄ¾Á÷¡¦¹ñ»ºÊÆ100¡ó»ÈÍÑ¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ÇÊÆ²Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®
¡¡´äÄÍÀ½²Û¤Ï8·î30Æü¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ë¿·»ÜÀß¡Ö¤ªÊÆ¤È¤Ê¤«¤è¤·¥Ñ¡¼¥¯¡×³«¶È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂô¹©¾ìÀ×ÃÏ¤ÇÄ¹Ç¯±Ä¤ó¤Ç¤¤¿¹©¾ìÄ¾ÇäÅ¹¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ»º100¡ó»ÈÍÑ¤ÎÊÆ²Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤ÆÁõ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£2³¬·ú¤Æ¤ÇÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó6304Ö¡£Áí¹©Èñ¤Ï5²¯±ß¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÁ´ÊÆ²Û¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹ñ»ºÊÆ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈÓÊÆ¤ÈÆ±ÉÊ¼Á¤Î¤ªÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·»ÜÀß¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÊÆ²Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Æ±¼Ò¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÍèÉÐ¤Ë°ëÅÄÃ£¿Ä¹²¬»ÔÄ¹¤é¤ò¾·¤¡¢ô¢Âç²ð¼ÒÄ¹COO¤¬°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢´äÄÍÀ½²Û¤Î¿Íµ¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¿ð²Ö¡¦¿·³ãÌ£¤Î¤ì¤óËÜÊÞ¡¦ÅÄÊÕ²Û»ÒÊÞ¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¹©¾ì¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ç°Õ¿Þ¤»¤º¤Ë³ä¤ì¤¿¤ê·ç¤±¤¿¤ê¤·¤¿µ¬³Ê³°¤ÎÊÆ²Û¡Êµ×½õ¡Ë¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤â³ä°Â¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÐÍèÎ©¤ÆÊÆ²Û¤Î¼Â±éÈÎÇä¤â¼Â»Ü¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤»¤ó¤Ù¤¤¡¦¤¢¤é¤ì¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ò¸«³Ø¤Ç¤¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·»ÜÀß¤Ç¤Ï¡È¤ªÊÆ¤È¤Ê¤«¤è¤·¡É¤È¡ÈÃÏ°è¤È¤Ê¤«¤è¤·¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡¡ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊª¤äÌÃ²Û¤òÈÎÇä¡£ÃÏ°è¤ÎÇÀ²È¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë½Ü¤ÎÇÀ»ºÊª¤äÇÀ»º²Ã¹©ÉÊ¤òÈÎÇä¡£ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÃÏ¸µ¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤È¤â¤Ëºî¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î±Û¸åÉ±¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¤â¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£