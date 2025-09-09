サントリーは、ノンアルコール飲料に関する消費者飲用実態・意識調査（以下、同社調査）を実施した。その結果、2024年のノンアルコール飲料市場は伸長を続け、過去最大の規模となった。

2024年のノンアルコール飲料市場は、4584万ケース（1ケース＝350ml×24本）（対前年111％）と、10年前の約1.6倍の規模になったと推定される。2025年の市場規模は約4730万ケース（対前年103％）と、さらなる拡大が見込まれる。





ノンアルコール飲料に関する事前調査（3万人対象）では、この1年にノンアルコール飲料を飲んだ人の約半数は月1日以上飲んでいる。また、7割以上は「自宅内」に加え「自宅外」でも飲んでいる。月1日以上飲んでいる人のノンアルコール飲料のイメージは、「飲みやすい」「お酒気分を味わえる」「健康的」。飲んだことがない人のイメージはお酒が飲めないときに飲む「代替品」であることがわかった。

ノンアルコール飲料の飲用理由は「健康に気をつけたいから」「飲みやすいから」のほか、「お酒の雰囲気」や「リフレッシュ」も飲用理由になっていた。お酒が飲めない代わりではなく、ポジティブな理由で飲用していることがうかがえる。自宅で最もよく飲んでいるのは「ノンアルコールビールテイスト飲料」であることもわかった。

半年以内にノンアルコール飲料を飲み始めた人のなかで、お酒とノンアルコール飲料を交互に飲みながら楽しむ「ゼブラ飲み」が広がっている。月1日以上飲んでいる人の半数以上が、「今後、飲む機会が増えそう」と予想していた。

ノンアルコール飲料に関する本調査（ノンアルコール飲料月1日以上飲用者1751人対象）では、ノンアルコール飲料の飲用理由について約7割が「何かの代わりではなく、積極的に選んでいる」と回答。ノンアルコール飲料を選択する理由は「気軽に飲めそう」「リフレッシュしたい」「身体を気遣いたい」「お酒を飲んでいる雰囲気を楽しみたい」「リラックスしたい」が上位となった。

ノンアルコール飲料の種類に関わらず、飲用量が「増えた」と回答したのは4割以上だった。「減った」と回答した人は数％。増加の理由の1位は「おいしいから・おいしくなったから」となった。

「夕食時」「夕食後」「風呂上がり」がノンアルコール飲料の三大飲用シーンであることが明らかとなった。ノンアルコールRTDテイスト飲料を飲んでいる人は「お酒を飲んだ後」や「お酒とお酒の間」にもノンアルコール飲料を飲んでいる。

ノンアルコールRTDテイスト飲料を飲んでいる人の6割以上が、1日のうちに複数の種類のノンアルコール飲料を飲むことがあると回答した。

7割以上は今後、飲食店でノンアルコール飲料が飲める機会の増加を希望。飲食店で飲みたいのは「ビールテイスト飲料」に加え「レモンサワーテイスト飲料」や「チューハイ・カクテルテイスト飲料」などが挙がっていた。

ビールテイスト飲料に対して9割以上が、これまで以上においしくなることを期待していた。理想のビールテイスト飲料とは、「ビールらしい味わい」があることだった。

［調査概要］

調査対象

ノンアルコール飲料に関する事前調査

一都三県（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）に在住する20〜60代の男女 3万人

ノンアルコール飲料に関する本調査

上記3万人のうち、ノンアルコール飲料の月1日以上飲用者1751人

調査方法：インターネット調査

調査日：6月24日（火）〜6月30日（月）

［同レポートで使用する用語の定義］

ノンアルコール飲料：アルコール度数0.00％のビールテイスト飲料やレモンサワーテイスト飲料、チューハイテイスト飲料などの総称

ノンアルコールビールテイスト飲料：アルコール度数0.00％のビールテイスト飲料

ノンアルコールRTDテイスト飲料：アルコール度数0.00％のレモンサワーテイスト飲料、チューハイテイスト飲料（レモンサワーテイスト以外）、ハイボールテイスト飲料（ウイスキーテイストを含む）、カクテルテイスト飲料、梅酒テイスト飲料（アルコール度数0.00％の焼酎テイスト飲料、日本酒テイスト飲料は含まない）（RTDは「Ready to Drink」の略語）

ノンアルコールワインテイスト飲料：アルコール度数0.00％のワインテイスト飲料（スパークリングを含む）

この1年間：2024年6月〜2025年5月までの期間

半年前：2024年12月頃

1年前：2024年6月頃

「増えた」：設問において、「増えた」「やや増えた」と回答した人の合計

「増えそう」：設問において、「増えそう」「やや増えそう」と回答した人の合計

「そう思う」：設問において、「そう思う」「ややそう思う」と回答した人の合計

「あてはまる」：設問において、「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した人の合計

※同レポートは、人口動態に合わせてウエイトバック集計を行っている

※同レポートでは、小数第2位を四捨五入している。そのため、数字の合計が100.0％とならない場合がある

※同レポート内に記載されているMAはマルチアンサー（複数回答）を、SAはシングルアンサー（単一回答）を意味する

※同社調査において、グラフ・文中の「2024年」は2024年6月27日（木）付の「サントリー ノンアルコール飲料レポート2024」を指している