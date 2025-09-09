「1発書きなのに上手い！」菜々緒、直筆『ちいかわ』イラストに絶賛の声！ 「才能ありますね」
俳優・モデルの菜々緒さんのマネジャーが運営する公式Instagramアカウントは9月9日、投稿を更新。菜々緒さんが人気漫画『ちいかわ』（講談社）の直筆イラストを描く姿を披露し、絶賛の声が寄せられています。
【動画】菜々緒の直筆『ちいかわ』イラスト
ファンからは「絵上手すぎ、さすがです!!」「マッキーで1発書きなのに上手い！」「才能ありますね」や「描いてる菜々緒様が可愛すぎてやばい」「ちいかわも可愛いけど書いてる菜々緒さんが1番可愛い」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】菜々緒の直筆『ちいかわ』イラスト
「描いてる菜々緒様が可愛すぎてやばい」同アカウントは「おまけ動画 ファンミーティング景品にサイン入れ作業中 ちいかわにどハマりの菜々緒です」とつづり、1本の動画を公開。菜々緒さんがティッシュケースに『ちいかわ』のイラストを描いている様子です。忠実に再現できており、菜々緒さんの画力の高さがうかがえます。
さまざまなオフショットを公開同アカウントは、菜々緒さんのさまざまなオフショットを投稿。8月19日には「オペ中…？！ いや、撮影のセッティング待ちの間にフルーツを食べているだけです」とつづり、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜 南海ミッション』の撮影合間の様子を公開しました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)