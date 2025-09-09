エアコンの「エコモード」実際に効果はある？ どのように使えばよいの？【家電のプロが解説】
エアコンに搭載されているエコモード。実際のところ、どのようなモードで、どのように使うのが正解なのでしょうか。
「All About」ガイドで、企業の製品開発のお手伝いやPR支援なども行うコヤマタカヒロが解説します。
（今回の質問）
エアコンの「エコモード」って実際に効果がありますか？ どのように使えばよいのでしょうか。
（回答）
エコモードを使うとできるだけ低消費電力で動作してくれます。部屋の温度がある程度下がり、安定した後に使うのがおすすめです。
どういうことなのか、以下で詳しく解説します。
【表】エアコンは何年で買い替え？ 家電の寿命一覧
エコモードの利用が向いているのは、エアコンをつけっぱなしにして、さらに人の出入りが少ないといった条件の空間です。例えば大人の不在時に、子どもの部屋を冷房する場合や、ペットなどが滞在する空間は、エコモードで一定の温度をキープする、といった使い方ができます。
また、日が落ちた後の夜の時間にもエコモードはおすすめです。人の活動量も減って、外気温も下がっていれば、エコモードでも十分に涼しく過ごすことができます。
暑い時間帯に無理にエコモードを使うのではなく、ゆっくり過ごせる時間に利用すると、省エネでエアコンを利用できます。
この記事の筆者：コヤマ タカヒロ
1973年生まれ。家電とデジタルガジェットをメインに雑誌やWebなど様々な媒体で執筆するライター。執筆以外に監修やコンサルティングなども行っており、企業の製品開発、人材教育、PR戦略に関するアドバイザーなども務める。米・食味鑑定士の資格を所有。家電のテストと撮影のための家電スタジオ「コヤマキッチン」を用意。
(文:コヤマ タカヒロ)
エコモードは名前の通り、消費電力が上がりやすい運転を控え、できるだけ低消費電力で動作するモードです。このため、人の出入りなどがあって室温が上昇した場合、素早く冷房を強くして部屋を涼しくするのではなく、ゆっくりと温度を下げていきます。つまり、素早く涼しくしたいという場合、エコモードは向きません。低消費電力で動作するモードなので強力に冷風が出る、といった動作はしないためです。
エコモードの利用が向いているのは、エアコンをつけっぱなしにして、さらに人の出入りが少ないといった条件の空間です。例えば大人の不在時に、子どもの部屋を冷房する場合や、ペットなどが滞在する空間は、エコモードで一定の温度をキープする、といった使い方ができます。
また、日が落ちた後の夜の時間にもエコモードはおすすめです。人の活動量も減って、外気温も下がっていれば、エコモードでも十分に涼しく過ごすことができます。
逆に向かないのは、外出先から帰宅して素早く部屋を涼しくしたいようなとき。この場合、通常モードがおすすめです。また、日差しの強い日中などもエコモードだと十分に涼しくできない可能性があります。
暑い時間帯に無理にエコモードを使うのではなく、ゆっくり過ごせる時間に利用すると、省エネでエアコンを利用できます。
