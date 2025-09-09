¥ß¥º¥Î¡¢¿·ºî¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢¥Í¥ª4 ¦Â JAPAN¡Ù¤Ë½é¤ÎAG¥â¥Ç¥ë¡Ä9·î12ÆüÈ¯Çä
¥ß¥º¥Î¤Ï5Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Mizuno Urban Electric Pack
¡ØÁ®¸÷¤ÎÇ¡¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡¢¾¡Éé¤òÀÚ¤êÎö¤¯¡Ù¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿2025½©Åß¤ÎNEW¥«¥é¡¼¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤È¥Í¥ª¥ó¥Þ¥¼¥ó¥¿¤¬¡¢Á®¸÷¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÉ½¸½¡¢Í»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢¥Í¥ª4 JAPAN¡Ù¤È¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢¥Í¥ª4 ¦Â JAPAN¡Ù¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë2¼ï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢¥Í¥ª4 ¦Â JAPAN¡Ù¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¿Í¹©¼Ç¸þ¤±¤ÎAG¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡¿¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤Î¥«¥é¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£