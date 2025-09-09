¡Ö¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡×°æ¼ê¾åÇù¡¢¥Ó¡¼¥ëËþµÊ¤ÎµÙÆü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤ëÈþ¤·¤µ¤È¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î°æ¼ê¾åÇù¤µ¤ó¤Ï9·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½¼¼Â¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¼ê¾åÇù¤ÎÈþ¤·¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¿Í¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Í¡×¡Ö³¤¤¬»÷¹ç¤¦Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¡ÖÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤ëÈþ¤·¤µ¤È¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¹¬¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ö³¤¤¬»÷¹ç¤¦Èþ¿Í¤µ¤ó¡×°æ¼ê¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÙÆü¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢Í§Ã£¡¢¹¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢14Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Í§Ã£¤È²á¤´¤·¤¿µÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÇ»¤¤¿§¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢È±¤ò¥é¥Õ¤Ë·ë¤ó¤ÀµÙÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢²«ºª»þ¤Î¶õ¤òÇØ·Ê¤ËÈþ¤·¤¤²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤Ò¤È»þ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Å¹Æâ¤ä¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à»Ñ¤â¡£
²Ö²Ð´Õ¾Þ¤ÎÍÍ»Ò¤â8·î31Æü¤Ë¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤°¦¤·¤¤¡¡³ØÀ¸¤Î»þ¤Îµ²± ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Ö²Ð¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¼ê¾å¤µ¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
