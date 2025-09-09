¡Ö동생¡Ê¥É¥ó¥»¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¥É¥é¹¥¤¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö동생¡Ê¥É¥ó¥»¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö동생¡Ê¥É¥ó¥»¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¿Í¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ç¤¹¡£
¡Ö동생¡Ê¥É¥ó¥»¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÄï¡¢Ëå¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö동생¡Ê¥É¥ó¥»¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÄï¡¢Ëå¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
·»¡¦»Ð¤¬Äï¡¦Ëå¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¦¸Æ¾Î¤Ç¤¹¤è¡£
¼Â¤Î·»Äï¡¦»ÐËå°Ê³°¤Ë¤â¿Æ¤·¤¤Ç¯²¼¤ÎÃË½÷¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô