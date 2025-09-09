ÆüËÜ¡¢5ÀïÁ´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¡¡ÌîµåU¡½18WÇÕÂè5Æü
¡¡Ìîµå¤ÎU¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂè5Æü¤Ï9Æü¡¢²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°AÁÈ¤Ç2¼¡¥ê¡¼¥°¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë3¡½0¤Ç¾¡¤Á¡¢5ÀïÁ´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ï3¾¡2ÇÔ¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÆó²ó¤ËÀèÀ©¤·¡¢½ªÈ×¤Ë²ÃÅÀ¡£±üÂ¼Íê¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¡Ë¡¢ÁáÀ¥¡Ê¼¯»ùÅç¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¡¢À¾Â¼¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¡Ë¤Î·ÑÅê¤ÇÈ¿·â¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡AÁÈ¤Ç´Ú¹ñ¤¬¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¾¡¤Ã¤Æ3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢2¼¡¥ê¡¼¥°¿Ê½Ð¡£BÁÈ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬5ÀïÁ´¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¡£
¡¡2¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬14Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡£