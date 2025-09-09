¥í¥·¥¢ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥É¥¥¡¼¥¶¡×±¿±Ä´íµ¡¤Ç»Ù±çÁÊ¤¨¡¡¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÊóÆ»
¥í¥·¥¢¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÊóÆ»¤òÂ³¤±¤ëÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥É¥¥¡¼¥¶¡×¤¬»ñ¶âÉÔÂ¤Ç±¿±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥É¥¥¡¼¥¶¡×¤Ï8Æü¡¢»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤·±¿±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¸«½Ð¤·¤ò¹õÅÉ¤ê¤Ë¤·¤¿µ»ö¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¶ì¶¤Ë¤¢¤ë¥á¥É¥¥¡¼¥¶¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥É¥¥¡¼¥¶¤Ï2014Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢À¯¸¢Â¦¤ÎÊóÆ»ÅýÀ©¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¥í¥·¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¥é¥È¥Ó¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁ°Ç¯¤Î2021Ç¯¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö³°¹ñ¤ÎÂåÍý¿Í¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¹¹ð¤ËÂå¤ï¤ê´óÉÕ¤ò¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·¡¢¡Ö¹¥¤Þ¤·¤«¤é¤¶¤ëÃÄÂÎ¡×¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¡¢¥á¥É¥¥¡¼¥¶¤Ø¤Î´óÉÕ¤¬·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥É¥¥¡¼¥¶¤Ïº£²ó¡¢¥í¥·¥¢¹ñ³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÌ¿¤òµß¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£