¡¡ÃæÆü¤ÏÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢£·Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£

¡¡ÂÇÀþ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦±üÀî¤«¤é£´²ó¤Þ¤Ç¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¦¾¾ÌÚÊ¿¤¬£³²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£´²ó¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦µÈÅÄ¤¬£´²ó¤«¤é·ÑÅê¤·¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤Ë·è¾¡ÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£

¡¡£µ²ó¤Ë»Íµå¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¸Å²ì¤È´äÅÄ¤Î£²Ï¢ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢£²¡½£±¤Î£¶²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¡¢ËÌÂ¼¤ËÃæ·ø¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£²¼ºÅÀ¡£µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£

¡¡µÕÅ¾¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£·²ó°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¤È¡¢È¿·â¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£´¡¦£µ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¡£