¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡×¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤â¤¦£¹·î¤«¤¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£É×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿åÃå»Ñ¤Ç¿È¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡¡Æ´¤ì¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈËÜÅö¹¥¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤â¤©¡¼¡¡¤«¤ï¤¤¡¼¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£²¿Í¤½¤Ã¤¯¤ê¡¼¡¡¤«¤ï¤¤¡¼¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤±¤Æ¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¤Á¤ç¡¼¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£