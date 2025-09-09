42ºÐ3»ù¤ÎÊì¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÄÈÈ¿Í¤ÏÎø¿Í¡©·Ù»¡¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶ÃØ³¤Î¿¿¼Â
9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿²ÐÍË¥¨¥ó¥¿¡Ö㊙¾×·â¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ú¹ñ¶¤ÎÌ©Í¢¡¦Ì©Æþ¹ñSP¡ª¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡Û¡×¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û42ºÐ3»ù¤ÎÊì¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÄÈÈ¿Í¤ÏÎø¿Í¡©·Ù»¡¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶ÃØ³¤Î¿¿¼Â
Ì©Í¢Å¦È¯¤Î½Ö´Ö¤äÌ©Æþ¹ñ¤Î¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¤¥ó¥É¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ´Ø¿¦°÷¤¬Éþ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤¤¥Ü¥¿¥ó¤â¡¢Ì©Í¢ÉÊ¤Î±£¤·¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤â¡¢Ì©Í¢ÈÈ¤Î½÷¤òÂáÊá¡£È©¤ÎÏª½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢±£¤¹¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¦¡¦¡¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢²¿¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¡¢¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
Ì©Í¢¤òÁË»ß¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¶õ¹Á·Ù»¡¤ò·ã»£¡ª
·Ù»¡´±¤¬¡¢¤¢¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£°ì¤«·î¶á¤¯Î¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦³ä¤Ë¤Ï¡¢²ÙÊª¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤ÏºÙ¹©¤·¤¿¤è¤¦¤Êº¯À×¤¬¡ª¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë²¿¤«¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¤½¤ì¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©
°ìÊý¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÉô¤Î¹Á¤Ç¤Ï¡¢ËãÌôÃµÃÎ¸¤¤¬¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÃË¤ËÈ¿±þ¡ª¥ä¥Ð¤¤¥Ö¥Ä¤ò¡¢ÃË¤¬±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤Ë¡©°¼Á¤ÊÌ©Í¢¤Î¼ê¸ý¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¡£3¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä42ºÐ¤ÎÊì¿Æ¥é¥±¥ë¤¬ÆÍÇ¡¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¡¢Èà½÷¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
·Ù»¡¤¬µ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥±¥ë¤ÎÎø¿Í¡£Î¥º§¤ò¤·¤¿Èà½÷¤ÈÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥é¥±¥ë¤ÏÎ¥º§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊýÅª¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÎø¿Í¤¬¥é¥±¥ë¤òº¨¤ó¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡©¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·Ù»¡¤ËÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£
àÄàÑ¤ÊÈÈ¿Í¤¬´ë¤ó¤À»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤ò¥ß¥ä¥Ö¥ì¡ª¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
