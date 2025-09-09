「ロッテ３−７オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

接戦は終わってみれば大敗となり、ロッテの連勝は２で止まった。

同点の七回に登板した２番手・沢村が誤算だった。２安打と四球で１死満塁とされ、西川に右中間２点二塁打を浴び、決勝を献上。さらに２死一、三塁から西野に左中間三塁打、森に左越え適時二塁打を浴び５失点で降板した。

六回までは緊迫した展開。先発・石川柊は二回に２死の２ランで２点の先制を許したが、１４０キロ台後半の真っ直ぐに、チェンジアップを有効に使って好投。６回６安打２失点にまとめた。

オリックス先発・宮城の前に三回まで１安打に抑えられていた打線は、２点を追う四回、西川が真ん中低めのチェンジアップを捉える２号ソロ。「先頭だったので、なんとか塁に出ようと思いました。バットの少し先でしたが、うまく力を伝えることができて入ってくれてよかったです」と振り返った。

さらに１点差の五回２死二塁から高部が中前に一時は同点となる適時打を放った。「同点に追いつくチャンスだったのでなんとか１本と思っていました。大斗（山本）もナイスランです」と二塁から生還した山本の好走塁に感謝していた。