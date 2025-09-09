アメリカ ブルックリンを拠点とするシンガーソングライター OK KAIが、新曲「ID NEVER」を本日リリース。あわせて、デビューアルバム『OK KAI』をEryngiiより10月15日にリリースする。

同楽曲は、大きな目標を前に立ち止まってしまう誰かの背中をそっと押す“あきらめない”ための歌で、くじけそうな心を再び前へと向かわせるシンガロングのマントラ。ニューヨークの『Short Stack NY』にて録音されたものだ。

また、友人たちと開催した大規模なピクニック／フラッシュモブで撮影した、祝祭感あふれるMVが同時公開された。同MVは、楽曲のメッセージをコミュニティの力として可視化している。

8月発表の「don’t go yet」に続く新曲の同楽曲は、『OK KAI』に向けて本人の率直なソングライティングと無防備な歌声をさらに鮮明に描き出している。

なお、同アルバムは、OK KAIが人生に大切な人々へ捧げる8曲で構成され、静かな決意から共同体の高揚へと至る軌跡を描いている。

■OK KAI コメント

「ID NEVER」について心の底で大きな目標を望んでいるのに、そこへ至る道や失敗が怖くて踏み出せないことがある。けれど、数人の『あきらめるな』という言葉があれば、前に進めるかもしれない。『ID NEVER』はそのための歌。人間の不屈の精神、純粋な意志の力。あなたが成し遂げようと定めたことは、きっと実現する。

『OK KAI』について思いやりは知性であり、知性は思いやりだ。このアルバムは、私の人生で出会ったあらゆる人々に贈るギフトとして書かれた。思いやりは、好奇心に満ちた思索と丁寧な内省を通してしか育まれない。そして、知性を誠実に追い求めることは、やがて協力・信頼・コンパッションへと必然的につながっていくのだと実感している。

（文＝リアルサウンド編集部）