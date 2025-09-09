Æ±»þ¤Ë·ëº§&Ç¥¿±È¯É½¡¢³èÆ°µÙ»ß¤Î¿Íµ¤½÷À¥Ç¥å¥ª¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡ÖÆ±»þ¤È¤Ï¡×¡Ö¤½¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤Ç¤¹¡×
¾×·âÈ¯É½¡ª´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷À¥Ç¥å¥ª2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òX¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢consado(¥³¥ó¥µ¥É)¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Í¥Ì¤¡¦ÉðÅÄ¥ì¥¤¥Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æó¿Í¤È¤â¤ª¤Ê¤«¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ¥Ì¤(36)¤ÈÉðÅÄ¥ì¥¤¥Ê(34)¤ÎÏ¢Ì¾¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö11·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹9¼þÇ¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤·¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥Ì¤¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤Ï³ÈÂç¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÆó¿ÍÆ±»þ¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡¡¤´¼«¿È¤Î¤ª¿ÈÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÆó¿ÍÆ±»þ¤Ë¡×¡Öº£¡¢¤ª2¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î9Ç¯´Ö¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¡Ä¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÆó¿ÍÆ±»þ¤Ë¤´·ëº§¤È¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âconsado¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤½¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡consado¤Ï2017Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCandle light¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£