石破総理の辞任表明を受け、活発化するポスト石破への動き。総裁選について自民党は９月２２日の告示・１０月４日投開票の日程を正式に決定する方針です。 国会議員票を得るための３か条とは？決選投票であり得るシナリオは？有力候補の特徴は？ジャーナリスト・武田一顕氏の見解をもとにお伝えします。

国会議員票を得るための「３か条」とは？

９日時点で総裁選への出馬を正式表明しているのは茂木氏のみですが、他に4人が出馬するとみられていて、以下の５人の戦いになりそうです。※（）内は現在の年齢・前回の総裁選の１回目の得票数

高市早苗氏（６４ １８１票）

小泉進次郎氏（４４ １３６票）

林芳正氏（６４ ６５票）

小林鷹之氏（５０ ６０票）

茂木敏充氏（６９ ４７票）

自民党は９日午前、総務会を開き、党員投票も含める「フルスペック」型で総裁選を実施することを確認。このフルスペック型で投票できるのは、自民党員になって２年以上継続して党費を納めた一般党員と、国会議員です（国会議員票２９５票 党員・党友２９５票 合計５９０票）。

国会議員たちはどのように投票先を決めるのか。武田氏によると「世論」「政治家としての能力」「貸し借り」の３つが国会議員票に大きく関わるということです。

政治家にとっての「貸し借り」とは「お金が動いたか」と「選挙応援に来てくれたかどうか」だといいます。例えば、党幹部や派閥トップから“あなたのところは少し苦戦しているから”と多めにもらえば「貸し」になるため、次の総裁選ではその人に投票しよう、などとなります。

また、選挙応援に来てくれて結果的に当選すれば恩に着るということもあるそうで、逆に言えば、総裁を目指すなら、応援に多く行ったほうがいいということです。

応援演説に行った回数が一番多いのは誰？

では、総裁選をめぐり取り沙汰されている５人は今年７月の参院選でどれだけ応援演説に行ったのか、比較してみました。

【参院選 応援演説の回数】（自民党ＨＰや高市氏ＨＰなどから「よんチャンＴＶ」調べ）

高市早苗氏 １２人・１２回

小泉進次郎氏 ３３人・４４回

林芳正氏 ２人・７回

小林鷹之氏 ３１人・８７回

茂木敏充氏 １０人・５２回

これを見ると小泉氏と小林氏は多く行っていることがわかります。林氏は官房長官を務めているため少ない可能性もありそうです。茂木氏は、応援演説をした人数は１０人ですが回数は５２回。１人あたり平均５回ほど行っていることになるため、自身のチームのようなものが強固なのかもしれません。

決選投票を見越した“取り引き”も重要！？

総裁選を勝ち抜く戦略として、候補者は“３位以下”を見越した“取り引き”も必要だと武田氏は指摘。

１回目の投票で誰も過半数に届かなかった場合は、上位２人の決選投票となります。つまり、３位以下に票を投じた人たちが、決選投票となった場合に上位２人のどちらに投票するかが重要になってきます。そこで、私が３位以下になったらあなたに投票する、もしくは私が当選したらあなたにポストを渡すので、あなたたちサイドが３位以下になったときは私に投票してください、といった交渉が生まれるそうです。

現時点では、高市氏・小泉氏の２人が有力ではないかというのが武田氏の見立てですが、ではもしこの２人の決選投票となった場合、ほかの３人はどう動くのか。武田氏によると、林氏は比較的小泉氏寄りで、小林氏は同じ保守的な考えということで高市氏寄り。茂木氏は、考え方としては小泉氏寄りですが、年齢的に若い世代が選ばれると自分たちの時代が終わってしまうという考えもあり、どちらか読めないということです。

武田氏に聞く ５人の特徴



続いて、５人の特徴を武田氏に聞きました。

【小泉進次郎氏】関東学院大→コロンビア大などを経て議員に

・農水大臣になり期待感

・風向きを変える力がある

・若い

・安全保障など思想がはっきりしない

【高市早苗氏】神戸大→テレビキャスターなどを経て議員に

・女性トップへの期待感

・８月１５日 靖国神社参拝

・夫婦別姓反対

【林芳正氏】東大→商社・ハーバード大などを経て議員に

・オールマイティー

・人あたりがよい

・攻めより守り？

・キャラが地味？

ちなみに林氏には、不祥事などで抜けたポストを何度もピンチヒッターで務めてきた経験と、誕生日（１９６１年１月１９日）から「救急車」という異名があるそうです。

【小林鷹之氏】東大→大蔵省（現財務省）→議員

・穏健保守

・真面目

・早い段階から有望株

・面白みに欠ける

【茂木敏充氏】東大→商社→ハーバード大→新聞社→マッキンゼー→議員

・頭脳明晰で実績も○

・怒りっぽく恨みも買う？

・トランプ大統領「彼はタフなネゴシエーター」

過去の「逆転ドラマ」を振り返る

総裁選をめぐっては過去に「泡沫候補が総裁になる」などの逆転劇もありました。

１つ目は２０１２年、自民党が野党だった時代。石破茂氏・安倍晋三氏・石原伸晃氏らが立候補した総裁選で、最初は当時幹事長だった石原氏が最有力と言われていましたが、失言があったほか、当時の谷垣総裁を引きずり下ろすやり方が“平成の明智光秀”などと言われ、一気に失速。そのため、石破氏と安倍氏の戦いになり、国民的人気が圧倒的だった石破氏が１回目の投票で１位となりました。しかし２番手に甘んじていた保守回帰をうたった安倍氏は国会議員の中では仲間が多く、議員票による２回目の投票で大逆転したのです。

少しさかのぼり、森内閣が退陣した２００１年の総裁選。最有力と言われていたのは総理経験のある橋本龍太郎氏。一方ですでに２度負けて３回目のチャレンジだったのが小泉純一郎氏。小泉氏は泡沫候補とも言われて誰も期待していなかったということですが、「自民党をぶっ壊す」という一言で旋風を巻き起こし、逆転勝利しました。森内閣が不人気で、自民党自体も人気がなかった点では、当時の状況は今に近いとも言えます。

さらにさかのぼり、佐藤栄作内閣が退陣した１９７２年。当時、田中角栄氏・福田赳夫氏・大平正芳氏、三木武夫氏、それぞれの名前から一字ずつとって「三角大福」などと言われた４人での総裁選挙がありました。最有力は大蔵省出身のエリート福田氏と言われていましたが、コンピュータ付きブルドーザーとも言われた田中氏（中学校卒業）が決選投票で大逆転を果たします。この背景には、田中氏が大平氏や三木氏に対して“３位以下になったら僕に投票してください。人事は考えますから”という交渉があったと言われています。

その後実際に、大平氏は外務大臣、三木氏は副総理となり、大平氏は歴史に残る日中国交正常化で大きな役割を果たしました。

最終的に総裁を選ぶのは野党？

次の総裁選では一体誰が選ばれるのか。行く末が注目されるところですが、しかし総裁に選ばれたからといって総理大臣になれるとは限りません。総理大臣に選ばれるためには、総裁選で選ばれるだけではなく、首班指名選挙において衆参両院で過半数の投票を得る必要があります。

つまり、自民党は少数与党のため、野党の協力を得る必要があるのです。これには維新の吉村洋文代表や国民民主の玉木雄一郎代表の意見も多く関わってくるのではないかと考えられます。