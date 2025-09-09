福岡管区気象台は9日午後4時22分、大雨と落雷および突風に関する福岡県気象情報第6号を発表した福岡県では、10日明け方から昼過ぎにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒を呼びかけた。また、10日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意喚起した。

［気象概況］日本海から対馬海峡にのびる前線が10日にかけて九州北部地方へゆっくり南下し、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込み。このため、福岡県では、10日明け方から昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがある。雨雲が予想以上に発達した場合や雨雲が同じところに停滞した場合、警報級の大雨となる可能性がある。また、10日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがある。

［雨の予想］10日に予想される1時間降水量は多い所で、福岡、北九州、筑豊、筑後とも50。9日午後6時から10日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、同じく120

［防災事項］土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。