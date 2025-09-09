¡Ö²ÝÂê²ò·è¤ÎÆÍÇË¸ý¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¸øÌÀÅÞ¡¦º´Æ£±ÑÆ»½°µÄ¤òÍÊÎ©¡¡ËÌ³¤Æ»£´¶è¡¦¼¡´ü½°±¡Áª
¼¡´ü½°±¡Áª¤ÎËÌ³¤Æ»£´¶è¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ïº´Æ£±ÑÆ»½°µÄ±¡µÄ°÷¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡º´Æ£±ÑÆ»½°±¡µÄ°÷¡Ë¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÎÆÍÇË¸ý¤òËÌ³¤Æ»£´¶è¤«¤éÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ»²¤ë·è°Õ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ»Æâ¤Î¼«¸øÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËÌ³¤Æ»£±£°¶è¤Ë¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¡£
¿·¤¿¤Ê¶¨ÎÏ¶è¤È¤·¤Æ¡¢£´¶è¤Çº´Æ£±ÑÆ»½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÍÊÎ©¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÈæÎãÂåÉ½¤È½ÅÊ£Î©¸õÊä¤¹¤ë¤«¤Ïº£¸åÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º´Æ£»á¤ÏµÜ¾ë¸©Ì¾¼è»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î£¶£´ºÐ¤Ç¡¢£²£°£±£²Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»ÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß£µ´üÌÜ¤Ç¤¹¡£
£´¶è¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæÂ¼ÍµÇ·½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤Ç¾å°Ì½è¶ø¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
