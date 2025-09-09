万博、”おばけミャクミャク”グッズ 一日限りの現地販売は30分で整理券配布終了 「かわいい」と購入者笑顔
テレビ大阪は9日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）で『初耳怪談 EXPO2025』を開催した。イベントに伴い、会場で販売された「おばけミャクミャク」グッズは整理券配布が30分で終了するなど好評を博した。
【画像多数】おばけミャクミャクのTシャツ、バッグ、キーホルダーなど
テレビ大阪『初耳怪談』（毎週月曜 深0：30〜）は、視聴者から募集した、まだ誰も聞いたことのない"初耳怪談"を、島田秀平をはじめとする人気怪談師たちが一発撮りで披露する地上波唯一のレギュラー怪談番組。今回のイベントには、レギュラー陣のほか、声優の神尾晋一郎、若山詩音もゲストとして参戦。さまざまな怪談を披露した。
またイベントに合わせ、ミャクミャクがおばけになった「おばけミャクミャク」グッズを用意。Tシャツ、タオル、トートバッグ、キーホルダーなどを会場で販売した。現地販売は同日のみで、400枚用意された整理券は、午後1時に配布開始し、わずか30分ですべて終了した。
堺市から来た65歳の男性は「2時間前から並んだ」と言い「見た感じがかわいかったので記念に購入した」と話した。『初耳怪談』ファンの60代の女性はグッズを手に「かわいい」と笑顔を見せた。
なお、『初耳怪談』の公式サイトでも購入できる。
■初耳怪談＆ミャクミャク コラボグッズ
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】 Tシャツ ブラック・ホワイト（M／L／XL）4900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ステッカーセット 900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】マフラータオル ネイビー 2500円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】トートバッグ 3500円（税込）
