スポニチ

写真拡大

　X　JAPANのToshl（龍玄とし）が9日、自身のブログを更新し、8日に脳腫瘍を公表したLUNA SEAのドラマー・真矢（55）への思いをつづった。

　「祈り、、、」と題して投稿し、「大切な仲間へ敬意と感謝を込めて、、、LUNASEAのドラマー・真矢さん　様々な葛藤もあったかとお察ししますが病気のことを勇気を持って発表してくださり本当にありがとうございます　心からの敬意を表します」とメッセージ。

　「明るいキャラクター　そして唯一無二の超絶テクニック＆圧倒的パワーのドラムパフォーマンスでどんな時代の僕とも何度も共演をしていただいたこと、心より感謝しております」と共演を振り返り、「音楽を通じて培った信頼　それは、僕にとってかけがえのない宝物です」とつづった。

　「長年のミュージシャン仲間として　そして真矢さんの１ファンとして　ゆっくりと療養され　再びあの力強いビートと太陽のような笑顔でステージに戻ってこられる日を　あなたを愛する多くのファンの皆様と共に　心から願っています」とステージ復帰を願った。

　真矢は8日、自身のSNSで脳腫瘍と診断されたことを明かし、2020年にステージ4の大腸がんと診断され、闘病していたことも公表。「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します」と前向きにつづった。