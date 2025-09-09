自民党の高市早苗・前経済安全保障相（６４）は、石破首相（党総裁）の後継を決める総裁選に立候補する意向を固めた。

茂木敏充・前幹事長（６９）は１０日に出馬を正式に表明する記者会見を開く。党は９日の総務会で、総裁選を全国一斉の党員投票を伴う「フルスペック」方式で行うことを決めた。１０日には「２２日告示、１０月４日投開票」の日程も決定する予定だ。

昨年９月の前回総裁選の決選投票で石破首相に敗れた高市氏は９日、国会内で自身を支援する議員らと意見交換した。複数の陣営関係者によると、近く総裁選への意欲を表明し、来週中にも記者会見を開く案を検討している。

既に立候補の意向を表明している茂木氏は９日、国会内で陣営関係者と集まり、記者会見について打ち合わせた。目指す党運営の方向性や経済再生の道筋についての考えを示す方針だ。

出馬に意欲を示す林官房長官は９日、昨年の総裁選で自身を支援した国会議員ら約２０人と東京都内で会合を開き、今後の展望を議論した。出馬を検討している小林鷹之・元経済安保相は陣営の中心メンバーと今後の対応を協議した。

党内では、今回は、前回選の経験者同士による総裁選になるとの見方が広がっている。

前回選で３位だった小泉農相は９日、記者団から出馬の意向を問われ、「一閣僚だから、公務をしっかり務めることを最優先した上で判断する」と述べた。同様に前回選に挑んだ加藤財務相は記者会見で「私自身、どういう役割を果たすことができるか考えていきたい」と語った。

「フルスペック」方式は、全国の党員・党友票を国会議員票と同数に換算し、各候補は国会議員票２９５票、党員・党友票２９５票の計５９０票を争う。１回目の投票で過半数を得た候補がいなければ、上位２人の決選投票となる。

総裁選は、党の総裁公選規程が定める最短期間である１２日間となる方向だ。総裁選挙管理委員会は９日、候補者パンフレットの大量配布など総裁選の禁止事項を整理し、１０日に党内に通知する方針も決めた。