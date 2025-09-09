Ý¯°æ³¤²»¡¡£¹¡¦£±£¶Àµ¸á¤Ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ª¡¡Ç°´ê¡¢³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÝ¯°æ³¤²»¡Ê£²£´¡Ë¤¬£¹Æü¡¢º£·î£±£¶ÆüÀµ¸á¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö£Ó£Å£Á¡¿£Î£Ï£Ô£Å¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ý¯°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿Áá´üÆþ²ñÆÃÅµ¤È¤·¤Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö£±£²¤«·î¤Þ¤È¤áÊ§¤¤¡×¤ÇÆþ²ñ¼ÔÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ý¯°æËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¡£¤µ¤é¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê»£¤ê²¼¤í¤·¥Á¥§¥¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥Á¥§¥¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÝ¯°æ¤¬ÆÃÊÌ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢²ñ°÷£±¿Í¤Ë¤Ä¤£±ËçÍÑ°Õ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¸åÆü¡¢Í¹Á÷¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ª¡¡»ä¼«¿È¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡¡Ç°´ê¡¢³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¿´î¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢¡ØÝ¯°æ³¤²»¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡¼¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¶»¤¬¥¥å¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¤â¤¦Âç¾æÉ×¡ª¡¡³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡¢Æü¡¹³§¤µ¤ó¤Î´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´é¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Æ¤òÎý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÆÄ»¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤è¤ê¶á¤¯»ä¡¢Ý¯°æ³¤²»¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬·Ò¤¬¤ì¤ë¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤â¥é¥¸¥ª¤ä¥à¡¼¥Ó¡¼¡¢¥Ö¥í¥°¤Ê¤ÉÝ¯°æ¤Îàº£á¤òÃÎ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö¤¼¤Ò²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá´üÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥Á¥§¥¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë¤â¤´¾·ÂÔ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡££Ë£á£é£ô£ï¡¡£Ó£á£ë£õ£ò£á£é¡¡£Ï£æ£æ£é£ã£é£á£ì¡¡£Æ£á£î¡¡£Ã£ì£õ£â¡Ø£Ó£Å£Á¡¿£Î£Ï£Ô£Å¡Ù¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£