º£·î15Æü¤Ï¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥º¥Ê¥¦¤Ç¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ê¤ªÇ¯´ó¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡Ö¤¤Ð¤Ã¤Á¤ç¤¤¤â¤¹¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Ï¡¢É×¤¬»Ä¤·¤¿ÀºÆùÅ¹¤ò¼é¤ë89ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©ÆîÂç¶ùÄ®¤Ë¤¢¤ëÅÄÃæÀºÆùÅ¹¡£¸©ËÜÅÚºÇÆîÃ¼¤ÎÆù²°¤ò±Ä¤àÅÄÃæ¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó(89)¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÍèÇ¯¤Î1·î¤Ç90ºÐ¡£¡ÊQ.¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Æù¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ä´Å¤á¤Î¾ßÌýÌ£¤¬·è¤á¼ê¤Î·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²¡£¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÌ£¤Ï¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤ªÆù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ªÆù¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡×
¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤òµá¤á¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤ËÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡ÊµÒ¡Ë¡ÖÇã¤¤¤ËÍè¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥®¥çー¥¶¡£ÅâÍÈ¤²¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¡×
¡ÊµÒ¡Ë¡Ö¡Ê¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ë¥³¥í¥Ã¥±¤ÈÅâÍÈ¤²¤«¤Ê¡×Q.¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¡ÊµÒ¡Ë¡Ö¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤â¤¦90ºÐ¡£¸µµ¤¤À¤è¤Í¡×
ÀÜµÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æù¤Î¥«¥Ã¥È¤äÌ£ÉÕ¤±Æù¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢»Å¹þ¤ß¤Ï¤Û¤ÜËèÆüµÙ¤Þ¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤Ï1Æü¤Ë400¸Ä¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤ÉÂçË»¤·¡£
¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡£¤â¤¦ºÐ¤ò¤È¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡Ä¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢89ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç¡¢Å¹Æâ¤òÆ°¤²ó¤ë¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡£
Q.¸µµ¤¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£»Å»ö¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡¢¾¦Çä¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£Èè¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¹¤ËÍè¤ë¤È¤·¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¼ñÌ£¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥´¥ë¥Õ¤äËèÄ«¤ÎÆü²Ý¤Ç¤¢¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¸µµ¤¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ë¤³¤¦¤¹¤ë¤Î¡×
Å¹¤Ç¤Ï1ÆüÃæÎ©¤Á»Å»ö¤Î¤¿¤á¡¢Â¹ø¤Î¶¯²½¤ò·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ëÀºÆùÅ¹¡£ÁÏ¶È¤«¤é65Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¹¤ÎÂ¸Â³¤ËÉÔ°Â¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç¿Í¸ý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î1960Ç¯Âå¡¢2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿ÆîÂç¶ùÄ®¤Î¿Í¸ý¤Ïº£¡¢6Àé¿Í¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÅ¹¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤â¤¦ºÇ½é¤«¤é¤³¤³¤À¤«¤é¡£¤â¤¦60Ç¯¡¢º´Â¿¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
ÅÄÃæÀºÆùÅ¹¤Ï¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¤¬23ºÐ¤Î¤³¤í¡¢É×¤Î·Ä¾¡¤µ¤ó¤È»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤½¤Î¤³¤í¤ÏÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ïµû¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.·Ä¾¡¤µ¤ó¤È¤ÏÃç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡©¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤ª¤Î¤í¤±¤ò¸À¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
¤·¤«¤·20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢·Ä¾¡¤µ¤ó¤Ï¤¬¤ó¤ÇÂ¾³¦¡£
¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Íî¤Á¹þ¤àÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤½¤á¤½¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÉ×¤Ï¡Ë¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÅ¹¤â»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×
É×¤¬»Ä¤·¤¿Å¹¤ò¼é¤í¤¦¤È¡¢¶áÎÙ¤ÎÊª»º´Û¤ËÁíºÚ¤ò²·¤·¤¿¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¼¤äÂ¹¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¡©¡ÊÂ¹¡Ë¡Ö¡ÊÁÄÊì¤Ï¡Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ï¡Ø¤³¤³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤ë´Ö¤ÏÅ¹¤ËÎ©¤È¤¦¤È¡×
Q.É×¡¦·Ä¾¡¤µ¤ó¤Ï²¿¤È¸À¤¦¡©¡Ê¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÉ×¤Ï¡Ë¡Ø¤¤Ð¤Ã¤Á¤ç¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤è¡×
É×¤¬»Ä¤·¤¿ËÜÅÚºÇÆîÃ¼¤ÎÀºÆùÅ¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Æ¥Ä»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ£¤Ç¼é¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
