特集です。



先週末、上水内郡信濃町で大学生や社会人が集まる1泊2日のキャンプが行われました。その名も「ジブンイロ表現キャンプ」。企画したのは長野市出身の大学生。彼が伝えたい「ジブンイロ」とは…。





信濃町で行われた「ジブンイロ表現キャンプ」。その名の通り、自分のカラーをアートで表現しようと、県内外から大学生や若手の社会人などおよそ30人が集まりました。





池田陽南さん「それぞれ個性特性持っているものがある。それがそれぞれ違う色で自分の中にある持ち味、それをジブンイロと表している」企画したのは長野市出身で大阪の大学に通う池田陽南さん21歳です。長野や大阪の仲間と共に美術や芸術を通した表現を行うプロジェクトを立ち上げて活動しています。表したいのは「ジブンイロ」。池田陽南さん「自分への自信というか、自分はこれでいいんだなと自己肯定感そういうのを感じられる自分の良さに気付ける。それが芸術を通して感じやすいと思う」小中学校時代は母親が運営するフリースクールに通っていたという池田さん。不登校や発達障害がある仲間などと生活を共にしたことで得たものが、今の活動に大きく影響していると感じています。池田陽南さん「いろいろな理由で通ってきている子たちがいたが、それぞれ特技を生かしてみんな輝いていきいきしていたというのが一番自分の財産」イベントの運営に協力したのは池田さんの思いに賛同した3人の仲間たち。皆同世代で「表現」に対する強いこだわりがあります。長野重音さん（大学4年 金沢在住）「元々そんなに絵を描くこととかは得意ではなかったが、抽象画というか正解のない表現をし始めたらすごく心が楽になって、表現に救われて今生きている」1泊2日のキャンプ会場となったのは黒姫高原にあるゲストハウス。すぐ側にはヤマザクラやオニグルミなど木々が生い茂る森が広がります。名古屋から「ふかふかの土とか木のにおいとかさわさわ揺れる音とか、昔はすごく聞いていたような気がするんだけど、今、名古屋の中心地で働く中ですっかり忘れちゃってたなと思いながら歩いていました。そんな懐かしい感覚を徐々に取り戻していければいいなって思います」始まったのは絵を描く時間。メンバーが手にしているのは風船や発泡スチロール。そして木の枝や落ち葉です。池田陽南さん「筆を使うとどうしても形に走っちゃうというか。うまく描こう、細かく書こうという意識になっちゃう」「土でやっていた。すごいね。めっちゃかわいい。すご！」20分ほどで完成し、お互いの作品を見て回ります。そして…。作品をちぎり始めました。「交換しよう」「これ欲しい」ちぎった紙を交換し貼り合わせていきます。実はこれ、“コラージュアート”と呼ばれるもの。自分の絵に他の人の作品を加えることで思いもよらない表現に出会えるといいます。「せーの」「じゃーん」信濃町（社会人・22歳）「いろんな絵をもらって端っこ同士が重なり合うことをイメージしながら作りました。人の個性がたくさんつながるような感覚が自分の中で感じることができてすごくいい時間だった」長野市出身（今は都内の大学3年・21歳）「最初はみんなのやつ破りたくないと思っていたけど、破ってみたらそっちの方が面白いことが起こって。川のイメージで森から水が生まれて流れがだんだんと大きくなっていくイメージでみんなの絵で川がだんだんと大きくなっていくみたいなのを表現してみました」「いいよ。迷っていろんなことをやっておけば。まだ一つに絞らなくても」夜はたき火を囲み語り合いの時間。自然の中で、それぞれのジブンイロが表せたようです。池田陽南さん「ここでつながったのは、何かのご縁だと思うので今後も得た価値観や思いをきょう出会った人たちと一緒に何かをつくったりとか違うところで自分の成長につなげてもらえたら」