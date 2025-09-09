¥É¥ë±ß£±£´£¶¡¥£¶£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£·£´£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë²á¤®¡¢¥É¥ë±ß¤Ï146.60¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1745¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤ÎµÞÂ®¤Ê±ß¹â¤ÎÆ°¤¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢146.31¥ì¥Ù¥ë¤ò°ÂÃÍ¤Ë146.60ÉÕ¶á¤Ø¤È²¼¤²½Â¤ê¡£¥æー¥í±ß¤Ï172.14ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¸å¤ÎÌá¤ê¤ÏÆß¤¯¡¢172.20Âæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1745¶áÊÕ¤È¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ä¤±¤¿°ÂÃÍ1.1744¥ì¥Ù¥ë¤ËºÆ¤ÓÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
