¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×¡¡£ù£È£²¡×¡¢ÄÌÌë¤Ç¶¶¹¬É×¤µ¤óÅé¤à¡¡º£¸å¤â¡Ö£³¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡×
¡¡£´Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡Ê¤Ï¤·¡¦¤æ¤¤ª¡¢ËÜÌ¾¡¦¶¶¹¬ÃË¡á¤æ¤¤ª¡Ë¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÌµÎÌ»³Ñ£ÄÌ±¡¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£²Î¼ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×¡¡£ù£È£²¡×¤Î¾®ËÒÍ¦ÂÀ¡¢¿Ê¸øÊ¿¡¢ÆÁ²¬½ãÊ¿¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ËÒ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤È¤«Âº·É¤Ç¤Ï¤«¤¿¤º¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤ÊÊý¤È¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤ë¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢¤Ê¤ó¤«¤·¤ã¤Ù¤ì¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥®¥ã¥°¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£±Ê±ó¤Î»Õ¾¢¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ê¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÉã¿Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¤Êý¤Ç¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ù¤¤¤¬°ìÈÖ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ²¬¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ê¡¢Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ø·¸À¤Ï°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤È¡Ø·¯¤¿¤Á¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤éËÍ¤Î³Ú²°»È¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ³Ú²°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë°ÎÂç¤ÊÊý¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£³¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¶¶¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£