「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）

阪神がＤｅＮＡに完封負けを喫した。連勝は４でストップ。先発の村上は７回４安打３失点で４敗目を喫した。現在１１勝で、トップの才木、ＤｅＮＡ・東に１差としていたが、肩を並べることができなかった。打線も元気なく苦手のケイを攻略できなかった。

７日の広島戦（甲子園）で２年ぶりのリーグ優勝を遂げた阪神。翌戦となったこの日は序盤から追う展開となった。二回、村上が先頭のオースティン、佐野に連続二塁打を浴び、早々と先制点を許した。さらに２死を奪った後、京田を申告敬遠で歩かせ投手・ケイとの勝負を選択。だが、高めの直球を左中間に運ばれる２点適時二塁打を許し、３点のビハインドを負う展開となった。

それでも以降は粘りの投球を見せ、７奪三振で今季１２４奪三振。中日の高橋宏（１１９）、ＤｅＮＡのバウアー（１１８）を抜き、セ・リーグの奪三振部門でトップに立った。

一方、打線はケイに苦戦。今季、試合前の時点で阪神戦には６試合に登板し、０勝２敗ながら防御率０・６８と抑え込まれていた。初回、先頭の近本が左前打でチャンスメーク。続く中野の中飛後、森下の打席で二盗を狙ったが、ケイのけん制でタッチアウト（記録は盗塁死）になった。

以降、二回から四回までは三者凡退が続くなど、なかなかチャンスを作ることができず、ケイ相手に三塁すら踏めなかった。九回には近本、森下の安打で１死一、三塁としたが、佐藤輝が見逃し三振、大山が空振り三振に倒れた。