»°É©ÅÅµ¡¤Ï¤ª¤è¤½1300²¯±ß¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£²ñ¼Ò¤òÇã¼ý¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»°É©ÅÅµ¡¡¡ÉðÅÄÁï ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò
¡Ö»°É©ÅÅµ¡¤ÏËÜÆü¡¢9·î9ÆüÉÕ¤±¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎOT¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤òÍ­¤¹¤ë¡Ø¥Î¥¾¥ß¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼Ò¡Ù¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë¸þ¤±¤¿·ÀÌó¤òÀµ¼°¤ËÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×

Çã¼ý³Û¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1300²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢»°É©ÅÅµ¡¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¤ÎÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¡Ö¥Î¥¾¥ß¡×¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î²Ä»ë²½µ»½Ñ¤ä¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¹¥¯Ê¬ÀÏ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£

¹ñºÝÅª¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡Ö¥Î¥¾¥ß¡×¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼»ö¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£

»°É©ÅÅµ¡¤Ï2025Ç¯Ãæ¤ËÇã¼ý¤ò´°Î»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£