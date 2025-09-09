¡ÚµßµÞ¤ÎÆü¡Û¾®³ØÀ¸¤¬µßÌ¿¹Ö½¬¡¡¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤äAED»ÈÍÑ³Ø¤Ö¡Ô¿·³ã¡Õ
9·î9Æü¤ÏµßµÞ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏµßµÞµßÌ¿¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¿´ÇÙÁÉÀ¸¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¿·ÄÌ¤Ä¤Ð¤µ¾®³Ø¹»¤Î5Ç¯À¸¡¦61¿Í¤Ç¤¹¡£
Q¡Ë Æñ¤·¤¤¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤³¤³¤éÊÕ¤¬¤¹¤´¤¤ÄË¤¯¤Ê¤ë¡×
9·î9Æü¤ÏµßµÞ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£µßµÞµßÌ¿¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¿·³ã»Ô¾ÃËÉ¶É¤¬»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ÇµßÌ¿¹Ö½¬¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAED¤Î»È¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²óÃÎ¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦³Ø¤ó¤À¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤È¤«119ÈÖ¤È¤«AED¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤°¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ò»ùÆ¸¡Ó
¡ÖºÇ½é¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿´ÇÙÁÉÀ¸¤Î¤ä¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òËèÆü¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤ÈµîÇ¯¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Ç»ÔÌ±¤¬¿´ÇÙÁÉÀ¸¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤Ï87·ï¤Ç¤³¤Î¤¦¤Á13¿Í¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌ¿¤òµß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£»ùÆ¸¤¿¤Á¤ÏµßÌ¿³èÆ°¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ê©ÃÅ,
ÀÅ²¬,
ºë¶Ì,
Áòµ·,
½»Âð,
¥Í¥¸,
ÂçÁ¥