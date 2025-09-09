小4息子「スマホって怖いねぇ」あんなに欲しがってたのに？「実は」息子が『ゾッとした理由』とは

筆者の友人の体験談です。小学4年生の息子は、スマホが欲しいと言い続けてきました。ところがある日、公園遊びから帰ってきて一言「スマホって怖いね」と呟いたのです。友達を通して垣間見た、小学生のグループLINEの怖さとはどんなものだったのでしょうか？

あんなに欲しがっていたスマホが怖い？

小学生のグループLINEに潜む、見えない圧力。それに恐怖を感じた息子は、すっかりスマホの話をしなくなりました。使い方次第で便利にも危険にもなり得ることを、大人は理解しています。しかしこのようなLINE地獄の話を聞くと、親としては「息子のスマホは中学生になってから」と改めて感じる機会だったとのことです。

【体験者：40代・主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト：Yuki Unagi

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。