AIRFLIPデジタルシングル「Golden Beaver/Never Looking Back」をゲリラリリース！新アー写も解禁

大阪を拠点に活動し、海外にも活動の幅を広げている4人組POP PUNKバンド・AIRFLIPが、9月10日0時から各種サブスクリプションにて、デジタルシングル「Golden Beaver/Never Looking Back」の2曲をゲリラリリースする。

今回リリースするのは、AIRFLIPの代名詞とも言えるグッドメロディかつ爽やかな楽曲の「Golden Beaver」と2000年代初期POP PUNKサウンドで疾走感のある「Never Looking Back」の2曲だ。

今回のシングルリリースに伴い、新アー写も公開となっている。

■紙ジャケ仕様CDをライブ会場と通信販売で発売決定

また、配信でのリリースに加えて紙ジャケット仕様のCDもライブ会場と通信販売限定で販売決定。ドラマーにShinyaを迎えた新体制初の全国ツアー『AIRFLIP TOUR 2025-2026』の会場でぜひゲットしよう。

ツアーの追加ゲスト解禁も後日発表予定となっているので、こちらも楽しみに待とう。

■リリース情報

2025.09.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Golden Beaver/Never Looking Back」

2025.09.10 ON SALE

SINGLE「Golden Beaver/Never Looking Back」

※会場および通信限定販売

■【画像】「Golden Beaver/Never Looking Back」ジャケット写真