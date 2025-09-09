AIRFLIPデジタルシングル「Golden Beaver/Never Looking Back」をゲリラリリース！新アー写も解禁
大阪を拠点に活動し、海外にも活動の幅を広げている4人組POP PUNKバンド・AIRFLIPが、9月10日0時から各種サブスクリプションにて、デジタルシングル「Golden Beaver/Never Looking Back」の2曲をゲリラリリースする。
今回リリースするのは、AIRFLIPの代名詞とも言えるグッドメロディかつ爽やかな楽曲の「Golden Beaver」と2000年代初期POP PUNKサウンドで疾走感のある「Never Looking Back」の2曲だ。
今回のシングルリリースに伴い、新アー写も公開となっている。
■紙ジャケ仕様CDをライブ会場と通信販売で発売決定
また、配信でのリリースに加えて紙ジャケット仕様のCDもライブ会場と通信販売限定で販売決定。ドラマーにShinyaを迎えた新体制初の全国ツアー『AIRFLIP TOUR 2025-2026』の会場でぜひゲットしよう。
ツアーの追加ゲスト解禁も後日発表予定となっているので、こちらも楽しみに待とう。
■リリース情報
2025.09.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Golden Beaver/Never Looking Back」
2025.09.10 ON SALE
SINGLE「Golden Beaver/Never Looking Back」
※会場および通信限定販売
■関連リンク
「Golden Beaver/Never Looking Back」販売サイト
https://airflip-jp.stores.jp/items/68bd3f304e11f155578fc596
AIRFLIP OFFICIAL SITE
https://www.airflip.info/