2025年9月28日（日）、『富良野チーズ工房』にて、2年ぶりとなる『2025富良野チーズ祭り』が開催されます。

地産地消の魅力を伝える『2025富良野チーズ祭り』では、富良野産生乳100%のチーズや牛乳を使った限定グルメの販売や、ポニー乗馬体験などが実施されます。

『食のブース』には、『とみ川』の『味噌トマトチーズヌードル』や、ふるさと納税の返礼品にもなっている『富良野ちーずdeミートドリア』や『富良野ちーずde焼きカレー』が味わえる『ナポレオン食堂』など、富良野の人気店（物販含め６店）が出店！

小学生まで参加できるポニーの乗馬体験も！ 『新プリンスホテル』入口横で、乗馬体験を行っている『遊馬』が特別にポニーを2頭を連れてきてくれます◎

恒例の牛乳缶への輪投げゲームやダーツなどのミニゲームでは、豪華景品がもらえるかも！ 小学生までが対象です。

詳細情報

2025富良野チーズ祭り

開催場所：北海道富良野市中五区2879 富良野チーズ工房

開催日時：2025年9月28日（日）10:00～15:00

入場：無料

駐車場：あり、無料、約200台・臨時駐車場も設置

※雨天の場合、屋外イベント中止予定。雨天の場合は公式サイトにてご確認ください。

入場無料！ 富良野産生乳100%のチーズや牛乳を使った限定グルメ、ポニーの乗馬など、家族みんなで秋の思い出づくりをしてみてはいかがでしょうか◎

富良野の基幹産業である酪農の魅力を次世代へ。地産地消を体感できるグルメや体験コンテンツが満載です。

