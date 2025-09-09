使い込むにつれて色味が変わっていく。そんなエージングも楽しみのキートップになりそう。

ウォールナット、ブラックチェリー、メープル、オーク。いずれも高級木材として、家具や楽器、スピーカーのキャビネットとして使われてきましたが、HHKB Studio用のキートップとして採用した逸品が登場しますよ。

生産するのは広島県府中市の松葉製作所。HHKB用パームレストを作ってたあそこか！

HHKB使いなら欲しいに決まってる専用高級木製パームレスト

材質はブラックチェリー（左上）、メープル（右上）、オーク（左下）、ウォールナット（右下）。それぞれ英語配列と日本語配列が選べます。HHKB Studioのカラーは、白でも黒でもシットリと落ち着きのある風合いになりますね...。

木材を知り付くした松葉製作所の職人さんによる手作り品で、 銘木の一枚板から切り出し、細部に至るまでしっかりと研磨し丁寧に仕上げたところ、材質が異なるのにオリジナルのキートップと変わらない打鍵感を実現したそうです。これ、とてつもなくすごいことじゃない？

水や汗で濡れたらすぐに拭き取ること、 急激な湿度の変化などにより亀裂や破損、縮みなどが発生するかもしれないことなど、木製ゆえの扱いは熟知してなければなりません。

しかし、定期的に蜜蝋クリームを塗っていけば美しいツヤが出てくるので、育てる楽しみもありますねえ。

英語配列、日本語配列ともにお値段は3万9600円です。HHKB Studio本体の価格が4万4000円だから、足したら8万円オーバーの超高級キーボードになっちゃう！

しかし文字入力はHHKB一筋という愛が強い方なら、独自の雰囲気を醸し出すHHKB Studioにするために買っちゃってみてはいかがですか？

