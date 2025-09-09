「び、美猫なのにｗ」「いい夢見てそうｗ」と多くのコメントが寄せられ、1万5000いいねを突破したX（旧Twitter）の投稿。透明感ある毛色とぱっちりした瞳で“美人猫”として人気を集める三毛猫が、この日は思わず笑ってしまうような寝姿を披露し、大きな話題を呼びました。

寝顔を見たら…

今回紹介するのはX（旧Twitter）に投稿された、三毛猫「りん」ちゃんのとあるワンシーン。透明感ある三毛色の毛並みと、ぱっちりとしたお目目で“美人猫”として人気を集めるりんちゃんですが、この日はまさかの『白目』で爆睡していたとのこと！飼い主さんの「美人も白目になるんですね」という一言と共に投稿され、多くの反響を呼びました。

保護猫から美人猫へと成長したりんちゃん

りんちゃんは元々、ガリガリに痩せ、猫風邪で片目も開かない状態で捨てられていたそうです。保護猫カフェ「ねこぱんち」で保護され、飼い主さんと出会ったことで運命が変わりました。温かいおうちに迎え入れられて5年、今では誰もが認める美猫へと成長。飼い主さんは「この可愛さを捨てた人に見せたい」と語っています。

安心しきった寝顔に飼い主さんの愛を感じる

一時は体調不良で入院したこともありましたが、現在はすっかり元気と食欲を取り戻したそうです。普段は黒猫のジジちゃん、シャム系のエマくん、三毛のルルちゃんと一緒に暮らしています。

白目で眠るほど安心しきった寝顔は、飼い主さんにたくさん愛されて育ってきた証といえるでしょう。

今回の投稿には「人間では美人薄命というけれど、お猫様は美人白目ですね」「良い夢見てそう」「白目でも美人なのがわかる」といったコメントが相次ぎました。過去の苦難を乗り越え、今では3匹の仲間とともに平和な暮らしを送っているりんちゃん。美しい姿と白目寝顔のギャップは、多くの人に癒しを与え、笑顔にしてくれたのでした。

Xアカウント「ラジり」では、今回ご紹介したりんちゃんだけでなく、一緒に暮らす4にゃんズのほのぼのとした日常もたくさん投稿されています。

