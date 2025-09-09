ABEMA¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¡¤Ö¤ê¤Ã¤³¥Ý¡¼¥º¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö¥Þ¥¸¤«¤ï¤æ¤¤¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¤âÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡ABEMA¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Ö¤ê¤Ã¤³¥Ý¡¼¥º¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ª»Å»ö¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬°ã¤¦Æü¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÂ¾»£¤ê¤«¶À»£¤ê¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«»£¤ê¤À¤È¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¤Ö¤ê¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ö¤ê¤Ã¤³¥Ý¡¼¥º¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ÎÈ±·¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¹¥¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤ï¤æ¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£