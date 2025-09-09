µð¿Í¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³40¥»¡¼¥Ö¡¡2µåÃÄ¤ÇÃ£À®¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿·¼é¸î¿À¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê28¡á¥¥å¡¼¥Ð¡Ë¤¬9Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨51ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£Î¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëº£µ¨40¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡2ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡6¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢¾®±à¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤ò12µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥·¡¼¥º¥ó40¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢ÃæÆü»þÂå¤Îºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó40¥»¡¼¥Ö¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ï´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡¢5ÅÙ¡Ë¡¢¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢3ÅÙ¡Ë¡¢Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡¢2ÅÙ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Ç¡¢2µåÃÄ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤Ï43¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡£º£µ¨¤Ï¼«¿È¤¬µî¤Ã¤¿¸ÅÁã¡¦ÃæÆü¤Î¿·¼é¸î¿À¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾»³¡Ê39¥»¡¼¥Ö¡Ë¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£