¡¡µð¿Í¤Ï13»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Åç¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ3Ï¢¾¡¡£8·î26Æü°ÊÍè2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¸Í¶¿¤¬½é²ó¤Ë1ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Îº£µ¨2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëËþÎÝÃÆ¤ò´Þ¤à7Ï¢ÂÇ¤Ç°ìµó6ÆÀÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î2²ó¡¢¸Í¶¿¤¬Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¾²ÅÄ¤Ë¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢Á¥Ç÷¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÉ¬¾¡¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï5²ó¤Ç109µå¤òÅê¤²¤Æº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î8»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢8°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤Çº£µ¨½é¤Î2ÅÐÈÄÏ¢Â³¾¡Íø¤È¤Ê¤ë6¾¡ÌÜ¡Ê8ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§²¬ËÜ¡¡ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§Ãæ»³¡¡¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤·Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¸Í¶¿¡¡º£Æü¤ÏÌî¼ê¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£È¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¼¡²óÅÐÈÄ¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£